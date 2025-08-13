Landesliga-Aufsteiger Neuperlach holt neuen Trainer

SVN-Abteilungsleiter Bernd Klemm machte Gökhan San als seinen Favoriten aus. – Foto: Jenni Maul

Der erste Trainerwechsel in der Landesliga Südost ist vollzogen: Den SV Neuperlach München übernimmt Gökhan San. Die Wunschlösung des Abteilungsleiters.

München – Der Start in die neue Debütsaison in der Landesliga Südost des SVN München gleicht einer Achterbahnfahrt. Besonders die Defensive ist anfällig. In fünf Spielen schoss der amtierende Meister der Bezirksliga Nord 13 Tore, viertbester Wert. Doch die 25 Gegentore sind mit großem Abstand der schlechteste Wert der gesamten Landesliga. Weil Meistertrainer Dennis Magro nicht zur Verfügung steht, reagierten die Neuperlacher und installierten einen neuen Trainer. Vom TSV 1865 Dachau nach Neuperlach: Gökhan San war Wunschlösung des Landesligisten

„Nachdem Dennis Magro als Trainer nicht mehr zur Verfügung steht, musste ich handeln“, teilt Bernd Klemm, Abteilungsleiter des SVN München, FuPa Oberbayern mit. „Gott sei Dank hat mein Favorit als Nachfolger nach langen guten Gesprächen am Montag um 18:00 Uhr unterschrieben. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit ihm.“ Der neue Trainer ist in Oberbayern kein Unbekannter: Gökhan San übernimmt in Neuperlach. Der 39-Jährige verdiente sich seine Sporen in der Jugend des TSV Milbertshofen und bei 1865 Dachau. 2023 war er zunächst als Co-Trainer der Dachauer in der Bayernliga aktiv und übernahm in der Saison 2024/25 das Cheftraineramt. Zunächst stabilisierte San den TSV, zog aber nach vier Niederlagen im Saisonendspurt selbst die Reißleine und trat zurück, um der Mannschaft einen neuen Impuls im Abstiegskampf zu geben. „Manchmal muss man selbst ins Feuer springen, damit andere sich nicht verbrennen“, sagte San damals zu seinem Rücktritt.

„Während des gesamten Austauschs hatte ich stets das Gefühl, mit jemandem zu sprechen, dem ich voll und ganz vertrauen kann.“ Gökhan San, neuer Trainer des SVN München, über die Gespräche mit Bernd Klemm.

Zweite Trainerstation in der Landesliga: Gökhan San freut sich auf seine neue Aufgabe in Neuperlach. – Foto: SVN München