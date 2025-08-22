Landesliga-Aufsteiger holt Torjäger zurück – Schluss nach 9 Minuten WL

Ende Mai präsentierte Westfalenligist BSV Schüren Stürmer Aleksandar Djordjevic (28) vom Dortmunder Bezirksliga-Meister TuS Eichlinghofen als Neuzugang für die Saison 25/26. Djordjevic stand seit 2022 in Diensten des TuS und erwies sich mit 95 Toren aus 80 Pflichtspielen als die Lebensversicherung der Mannschaft. Mit dem Ziel, sich noch einmal "auf hohem Niveau" zu beweisen, heuerte "George" als frisch gebackener Landesliga-Aufsteiger in Schüren an.

Doch nach nur neun Westfalenliga-Minuten in grün-weiß folgt nun im noch selben Transfersommer die Kehrtwende. Aleksandar Djordjevic hat den BSV Schüren mit sofortiger Wirkung verlassen und trägt nun wieder das Trikot des TuS Eichlinghofen. "Wir haben 'George' zum Vertragsamateur gemacht", erklärte Eichlinghofens Vorsitzender Thomas Janßen den "Ruhr Nachrichten". "Dass er zurückkommt, begrüßen unser Trainer Marc Neul selbstverständlich und das Team auch." Bereits am Mittwoch (20. August) im Westfalenpokal gegen Oberligist Wattenscheid 09 (0:3) feierte der Torjäger sein Comeback und stand über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. In Schüren musste sich Djordjevic nach einer Verletzung zu Beginn der Vorbereitung erst hinten anstellen.

Schürens Vorsitzender Peter Seifert sagt: "Er ist natürlich sehr ungeduldig. Da hat er jetzt das Problem gehabt, dass er zwei gute Leute vor sich hatte, die fitter waren." Am ersten Spieltag reichte es für Djordjevic nur für eine Einwechslung in der Schlussphase gegen den TuS Erndtebrück von neun Minuten Spielzeit. Beim 2:1-Erfolg im Westfalenpokal gegen RW Ahlen saß er schließlich nur auf der Bank, ehe er am nächsten Spieltag gegen den DSC Wanne-Eickel schon gar nicht mehr im Kader stand. Damit sei Djordjevic nicht einverstanden gewesen, so Seifert weiter. Doch man gehe nicht im Bösen auseinander.