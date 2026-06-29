Landesliga-Aufsteiger holt Oberliga-Erfahrung im Doppelpack

– Foto: FC Union Heilbronn

Der FC Union Heilbronn, Meister der Bezirksliga Franken und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, verstärkt sich mit Mario Müller und Steven Neupert. Beide bringen zusammen über 400 Spiele in Verbands- und vor allem Oberliga mit. Für die Adler sind die Routiniers wichtige Bausteine für die neue Landesliga-Saison.

Müller kehrt nach einer sportlichen Auszeit aktiv auf den Platz zurück. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde in der Jugend unter anderem beim früheren FC Heilbronn ausgebildet und spielte dort bereits mit Kevin Herrmann zusammen. Nach seiner Jugendzeit stieg er mit dem VfL Brackenheim in die Landesliga auf und verbrachte anschließend mehrere Spielzeiten in Brackenheim und Schluchtern. Mit seinem Wechsel zur Sport-Union Neckarsulm folgten über 100 Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg. Nach einem Verbandsligajahr nahm Müller zuletzt eine Pause, blieb dem Fußball aber verbunden und verfolgte in der vergangenen Saison bereits Spiele des FC Union Heilbronn. Als vielseitiger Rechtsfuß im zentralen Mittelfeld soll er mit Passqualität, Ballsicherheit und Kopfballstärke helfen.

Auch Neupert bringt enorme Erfahrung mit. Der 32-Jährige spielte in der Jugend beim FC Heilbronn und bei der TSG Hoffenheim. Im Aktivenbereich war er zwölf Spielzeiten für die Sport-Union Neckarsulm im Einsatz, stieg mit dem Verein bis in die Oberliga auf und wurde dort über Jahre zum Stammspieler und Mittelfeldmotor. Später lief er für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen und zuletzt für Türkspor Neckarsulm auf. Nach einer kurzen Auszeit in der Rückrunde steigt er nun wieder voll ein. Mit rund 250 Oberligaeinsätzen, physischer Präsenz und Abschlussstärke soll der Bruder von Cheftrainer Robin Neupert eine zentrale Rolle übernehmen.