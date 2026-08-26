 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Landesliga: Aufsteiger gegen Absteiger am Donnerstag

Landesliga: In der Gruppe 1 trifft Spitzenreiter Rheinland Hamborn auf Victoria Mennrath, während DJK Arminia Klosterhardt gegen Viktoria Goch den dritten Sieg anpeilt. Den Auftakt absolvieren der VfL Rhede und Union Nettetal.

von André Nückel · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Der VfL Rhede empfängt den SC Union Nettetal.
Der VfL Rhede empfängt den SC Union Nettetal. – Foto: Markus Becker

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Drei Teams sind in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, noch ohne Punktverlust. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Rheinland Hamborn und Victoria Mennrath, während DJK Arminia Klosterhardt gegen Viktoria Goch nachlegen will.

Frühes Spitzenspiel in Hamborn

Aufsteiger Rheinland Hamborn führt nach zwei Siegen und 7:1 Toren die Tabelle an. Mit Victoria Mennrath wartet nun ein Gegner, der ebenfalls sechs Punkte gesammelt hat. Parallel will die DJK Arminia Klosterhardt gegen Viktoria Goch den perfekten Saisonstart fortsetzen.

ASV Einigkeit Süchteln reist nach dem 7:0 gegen den Mülheimer FC 97 zum VfB Homberg. Im Tabellenkeller treffen zudem VfB Bottrop und VSF Amern aufeinander - beide warten noch auf den ersten Punkt.

Bereits am Donnerstag eröffnet der VfL Rhede gegen den SC Union Nettetal den 3. Spieltag.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
20:00live
Spieltext VfL Rhede - Nettetal

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:00
Spieltext FC Lintfort - Mülheimer FC

So., 30.08.2026, 16:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
16:30live
Spieltext Rheinland - Mennrath

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00
Spieltext SF Neuwerk - 1. FC Kleve

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:15
Spieltext Biemenhorst - VfB Speldorf

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:00live
Spieltext SV Budberg - Duisb. FV 08

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00live
Spieltext VfB Homberg - ASV Süchteln

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:15
Spieltext VfB Bottrop - VSF Amern

So., 30.08.2026, 16:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
16:30
Spieltext Arm. Kloster - Vikt. Goch

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Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB Bottrop
Sa., 05.09.26 16:00 Uhr VSF Amern - DJK Arminia Klosterhardt
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Rheinland Hamborn
So., 06.09.26 15:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
So., 06.09.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SV Budberg
So., 06.09.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfL Rhede
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Biemenhorst
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Neuwerk
So., 06.09.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Homberg

5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VSF Amern
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr VfB Bottrop - 1. FC Kleve
So., 13.09.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Homberg
So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfL Rhede - ASV Einigkeit Süchteln
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Budberg - Mülheimer FC 97
So., 13.09.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Duisburger FV 08
So., 13.09.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Speldorf
So., 13.09.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Victoria Mennrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!