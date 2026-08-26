Landesliga: Aufsteiger gegen Absteiger am Donnerstag

Drei Teams sind in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, noch ohne Punktverlust. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Rheinland Hamborn und Victoria Mennrath, während DJK Arminia Klosterhardt gegen Viktoria Goch nachlegen will.
Aufsteiger Rheinland Hamborn führt nach zwei Siegen und 7:1 Toren die Tabelle an. Mit Victoria Mennrath wartet nun ein Gegner, der ebenfalls sechs Punkte gesammelt hat. Parallel will die DJK Arminia Klosterhardt gegen Viktoria Goch den perfekten Saisonstart fortsetzen.
ASV Einigkeit Süchteln reist nach dem 7:0 gegen den Mülheimer FC 97 zum VfB Homberg. Im Tabellenkeller treffen zudem VfB Bottrop und VSF Amern aufeinander - beide warten noch auf den ersten Punkt.
Bereits am Donnerstag eröffnet der VfL Rhede gegen den SC Union Nettetal den 3. Spieltag.
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB Bottrop
Sa., 05.09.26 16:00 Uhr VSF Amern - DJK Arminia Klosterhardt
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Rheinland Hamborn
So., 06.09.26 15:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
So., 06.09.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SV Budberg
So., 06.09.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfL Rhede
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Biemenhorst
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Neuwerk
So., 06.09.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Homberg
5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VSF Amern
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr VfB Bottrop - 1. FC Kleve
So., 13.09.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Homberg
So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfL Rhede - ASV Einigkeit Süchteln
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Budberg - Mülheimer FC 97
So., 13.09.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Duisburger FV 08
So., 13.09.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Speldorf
So., 13.09.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Victoria Mennrath