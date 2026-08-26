Landesliga: Aufsteiger gegen Absteiger am Donnerstag

Der VfL Rhede empfängt den SC Union Nettetal. – Foto: Markus Becker

Drei Teams sind in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, noch ohne Punktverlust. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Rheinland Hamborn und Victoria Mennrath, während DJK Arminia Klosterhardt gegen Viktoria Goch nachlegen will.

Frühes Spitzenspiel in Hamborn

Aufsteiger Rheinland Hamborn führt nach zwei Siegen und 7:1 Toren die Tabelle an. Mit Victoria Mennrath wartet nun ein Gegner, der ebenfalls sechs Punkte gesammelt hat. Parallel will die DJK Arminia Klosterhardt gegen Viktoria Goch den perfekten Saisonstart fortsetzen.

ASV Einigkeit Süchteln reist nach dem 7:0 gegen den Mülheimer FC 97 zum VfB Homberg. Im Tabellenkeller treffen zudem VfB Bottrop und VSF Amern aufeinander - beide warten noch auf den ersten Punkt.

Bereits am Donnerstag eröffnet der VfL Rhede gegen den SC Union Nettetal den 3. Spieltag.