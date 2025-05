Landesliga-Aufsteiger freut sich auf Besuch vom Halleschen FC

Die Meisterschaft in der Landesklasse 4 und den Aufstieg in die Landesliga hat der VfB Gräfenhainichen bereits eingetütet. Der Kreispokal-Triumph im KFV Wittenberg soll am kommenden Mittwoch folgen. Und im Sommer steht gleich ein nächstes Highlight vor der Tür.

Am 25. Juni, einem Mittwochabend, bekommt der Landesliga-Aufsteiger Besuch vom Halleschen FC. Der Regionalligist, für den es am Sonnabend im Landespokal-Endspiel gegen den 1. FC Lok Stendal geht, macht im Rahmen der Sommertour Halt in Gräfenhainichen. "Mit einem absoluten Kracher können wir euch in unserer Sommerpause ein echtes Highlight bieten", schrieb der VfB zur Verkündung. Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr - schon am 16:30 Uhr soll es ein buntes Rahmenprogramm rund um das Testspiel geben.