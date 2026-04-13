Landesliga: ASV Süchteln springt auf dritten Tabellenplatz

Der ASV Süchteln ist in der Landesliga jetzt Dritter. – Foto: Claudia Pillekamp

Die Gastgeber machten früh Druck und kombinierten sich mit wenigen Kontakten immer wieder gefährlich nach vorne. Bereits in der 4. Minute brachte Leo Rennett Süchteln nach einem Angriff über die linke Seite in Führung. Nur wenig später erhöhte Maurice Bock (13. Minute) nach Vorarbeit von Finn Theißen auf 2:0. Theißen war in der Anfangsphase der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel, schaltete sich immer wieder nach vorne ein und setzte wichtige Impulse.

Süchteln vom Start weg überlegen

Vom FC Kosova war offensiv zunächst kaum etwas zu sehen, während Süchteln sich weitere gute Möglichkeiten erspielte. Auch ein früher Dreifachwechsel der Gäste in der 38. Minute blieb ohne Wirkung. Lediglich kurz vor der Pause musste Süchtelns Torhüter Elias Wilms einmal eingreifen, als Mohamend Karma aus rund 18 Metern abzog.

Nach dem Seitenwechsel blieb Süchteln die dominierende Mannschaft, ließ zunächst jedoch weitere Chancen ungenutzt. In der 62. Minute kam Kosova zu einer Doppelchance, doch Wilms reagierte stark und verhinderte den Anschlusstreffer. Die endgültige Entscheidung fiel in der 66. Minute, als Lennart Mehler zum 3:0 traf. In der 75. Minute wurde Leonit Popova im Strafraum gefoult, Bora Kat verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 4:0. In der Nachspielzeit betrieb Joel Konadu (90.+1) lediglich noch Ergebniskosmetik für den FC Kosova. Mit nun 47 Punkten klettert Süchteln auf Tabellenplatz drei und hat zudem noch ein Spiel weniger absolviert.

Trainer Volker Hansen zeigte sich nach der Partie sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, betonte jedoch zugleich die Notwendigkeit, fokussiert zu bleiben: „Das war heute ein richtig gutes Spiel von A bis Z, auch spielerisch. Wir wollten im letzten Drittel mit wenig Kontakten agieren, und das ist gerade in der Anfangsphase sehr gut aufgegangen. Die Jungs sind sehr lauffreudig, viele Dinge funktionieren im Moment einfach. Diese Euphorie müssen wir mitnehmen, aber wir tun gut daran, auf dem Boden zu bleiben und uns auf unsere eigenen Spiele zu konzentrieren.“ Jeder Sieg sei harte Arbeit und dürfe nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Hansen: „Insgesamt haben die Jungs das heute hervorragend umgesetzt – es gibt wenig zu meckern.“

Klare Niederlage für Nettetal

Der SC Union Nettetal musste beim Tabellenzweiten SC Kapellen-Erft eine deutliche 0:5-Klatsche hinnehmen. Allerdings trat Union personell geschwächt an, da erneut drei Spieler an die eigene zweite Mannschaft abgegeben wurden, um dort im Abstiegskampf zu helfen. Trotz der klaren Pleite bleiben die Nettetaler mit 37 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Ebenfalls ohne Punkte blieb der VSF Amern, der das Duell beim Tabellennachbarn SC Velbert mit 0:3 verlor. Dabei bot sich Amern kurz vor der Pause die große Chance zum Ausgleich, doch Maik Lambertz (43.) konnte eine Möglichkeit zum 1:1 nicht nutzen. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste deutlich: Nach einer Chance von Luca Dorsch traf Adam El Edghiri (50.) per Kopf nach einer Flanke nur den Innenpfosten.

Trainer Willi Kehrberg sah vor allem zwei unterschiedliche Spielhälften: „Wir haben nach der Halbzeit viel Druck gemacht. Die Chancen, die wir hatten, haben wir aber nicht genutzt, während Velbert zwei von drei Konterchancen konsequent ausspielt. Wir spielen keine gute erste Halbzeit, dann aber eine sehr ordentliche zweite Halbzeit.“ Mit 31 Punkten bleibt Amern auf Tabellenplatz elf und hält damit weiterhin Abstand zu den Abstiegsrängen.

Der SC Victoria Mennrath verpasste derweil einen Pflichtsieg beim Tabellenletzten VfB 03 Hilden II und kam nicht über ein 1:1 hinaus. Immerhin rettete Noah Kubawitz den Gästen mit seinem Treffer in der 87. Minute noch einen Punkt. Mennrath verbessert sich damit leicht auf Tabellenplatz 13.