Landesliga-Anwärter SV Hahnbach holt drei Talente

Bastian Schinke (von links), Julian Lindner und Adam Toth schließen sich dem SV Hahnbach an. – Foto: Verein

Das erste Etappenziel ist erreicht. Der SV Hahnbach konnte am gestrigen Samstag mit dem Auswärtssieg in Arnschwang den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga Nord absichern und nimmt somit an der Relegation zur Landesliga teil. Dies stellt für die junge Mannschaft einen tollen Erfolg dar. Vor der Saison wurde ein personeller Umbruch eingeleitet, welcher von den beiden Trainern Franz Geilersdörfer und Bastian Freisinger in beeindruckender Weise gemeistert wurde. Jener Prozess wird von den Verantwortlichen weiter vorangetrieben. So kann der Verein – nach den bereits bekannten Neuzugängen – nun die Verpflichtung von drei jungen, ehrgeizigen Talenten bekanntgegeben. Zur neuen Saison zählen Julian Lindner (17), Bastian Schinke (18) und Adam Toth (18) zum Kader der 1. Mannschaft des SVH.

Bastian Schinke und Adam Toth stoßen aus der U19 der SG Hahnbach in den Seniorenbereich vor. Beide vollziehen hier allerdings einen Vereinswechsel, da ihr Stammverein die DJK Gebenbach war. Schinke ist ein körperlich robuster Stürmer, der seine Stärken im Torabschluss hat. Toth kann im Defensivbereich flexibel eingesetzt werden. Beide Spieler sollen langsam an die 1. Mannschaft herangeführt werden. Julian Lindner wechselt von der U19 des SV Raigering zurück nach Hahnbach. Der erst 17-Jährige zählt zu den größten Torwarttalenten im Umkreis und wird – obwohl er auch in der kommenden Saison eigentlich noch Jugendspieler ist – in den Seniorenbereich wechseln. Lindner wohnt in der Gemeinde Hahnbach, spielte aber die letzten Jahre in der Jugend des SV Raigering und war dort zuletzt Stammtorhüter in der U19-Landesliga-Mannschaft.



„Wir sind sehr froh, dass sich diese drei hoffnungsvollen Talente für uns entschieden haben und bereit sind, unseren Weg mitzugehen. Wir trauen allen dreien den Sprung in die 1. Mannschaft zu. Wichtig wird sein, fleißig zu sein und Geduld zu haben“, erklärt Hahnbachs sportlicher Leiter Thorsten Baierlein und ergänzt: „Wir haben in der abgelaufenen Saison bereits erfolgreich Spieler des Jahrgangs 2006 in unseren Kader eingebaut. Dies werden wir auch in der neuen Saison weiter vorantreiben und versuchen, Spieler aus der Jugend in den Seniorenbereich zu führen.“ Am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) steht nun das erste Relegationsspiel für den SVH an. Die Mannen um Kapitän Michael Hefner empfangen den Landesliga-Vertreter SV Etzenricht in Hahnbach. Die Mannschaft geht diese Alles-oder-nichts-Spiele mit großem Selbstvertrauen und Freude an.