Landesliga: An den Bodenheimern klebt das Pech Nach der dritten Niederlage am Stück ist der VfB Letzter

Der sportliche Leiter und Interimstrainer hadert mit dem immer gleichen Spielverlauf, 0:2-Rückstand und ungekrönte Aufholjagd. Wobei es dem VfB diesmal an Torchancen wahrlich nicht fehlte. Vor und nach den Wormser Treffern, immer wieder erspielten sich die Bodenheimer Gelegenheiten für eine Vielzahl Tore. „Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen“, sagt Loos. Der Regionalliga-Unterbau machte nach Diagonalball (Voll/22.) und, prima ausgespielt, einem Bodenheimer Einwurf (Sorge/27.) seine Tore. Der VfB kam durch Jared Lidy nach Kevin Freys Hereingabe (53.) ran – und hatte dann das Pech eines Kellerkindes an den Stiefeln. Auch ein, zwei Elfmeter-Pfiffe hätte sich Loos gewünscht, eine Ausrede soll das aber nicht sein. Nun muss dringend eine Trendwende her. Kommenden Montag kommt der SVW Mainz zum Derby.