Landesliga am Sonntag: alle Spiele, Ergebnisse und Ticker

FuPa präsentiert euch den 22. Spieltag der Landesliga Niederrhein: alle Spiele, alle Tore, alle Daten - natürlich zuerst die Ticker! Klickt euch durch.
29. Spieltag
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid
So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath
29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - FC Kray
So., 26.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07
So., 26.04.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Budberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer FC 97
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Viktoria Goch
So., 26.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SC Werden-Heidhausen
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