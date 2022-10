Blau-Weiß Dingden hat die Punkte in Scherpenberg entführt. – Foto: Mathis Hollenberg

Landesliga am Freitag: Vierfacher Salman schießt SV Scherpenberg ab Siege gab es auch für den ASV Süchteln und den DV Solingen.

In jeder der drei Landesliga-Gruppen am Niederrhein stand am Freitagabend je eine Partie auf dem Programm. Während der Sieg für den ASV Süchteln gegen den Rather SV schon überraschend kam, gewann auch Blau-Weiß Dingden in Gruppe 2 beim Spitzenreiter SV Scherpenberg. Dabei hatte Mohamed Salman wohl einen der besten Abende seiner Fußballkarriere.

Landesliga, Gruppe 1

In Gruppe 1 der Landesliga hat sich der ASV Süchteln etwas überraschend gegen den Rather SV mit 2:1 durchgesetzt und mit dem erst zweiten Saisonsieg zumindest für den Moment die Abstiegszone verlassen. Zwar gingen die Gäste früh durch Youssef El Boudihi in Führung, doch nach einer guten halben Stunde brachte ein Strafstoß von Routinier Tobias Busch den Ausgleich. Das Siegtor schoss Janpeter Zaum sieben Minuten nach der Pause, kurz vor dem Abpfiff sah Raths Anes Danijali noch die Ampelkarte. Die Rather könnten am Sonntag ihren dritten Platz einbüßen. ASV Einigkeit Süchteln – Rather SV 2:1

ASV Einigkeit Süchteln: Jens Lonny, Maurice Bock, Burak Akarca, Johannes Wilms, Johannes Leske, Toni Weis, Paul Fröhling, Karsten Robertz (76. Angelo Recker), Hiromasa Kawamura (77. Alexander Verlinden), Tobias Busch (80. Bora Nurettin Kat), Janpeter Zaum - Trainer: Frank Mitschkowski

Rather SV: Kaito Ikeda, Anes Danijali, Baris Atas (66. Flakrim Islami), Tijan Saidy Sally, Yasin Özgede (66. Jordi Manuel Concellón Büring), Yukichi Sasaki (54. Hedon Terpeza), Youssef El Boudihi, Minkyu Kim, Lejs Zenuni (61. Pascal Peponis), Matthias Fenster, Bünyamin Dogan - Trainer: Deniz Aktag

Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Youssef El Boudihi (5.), 1:1 Tobias Busch (32. Foulelfmeter), 2:1 Janpeter Zaum (52.)

Gelb-Rot: Anes Danijali (89./Rather SV/). Landesliga, Gruppe 2

In Gruppe 2 musste Spitzenreiter SV Scherpenberg gegen Blau-Weiß Dingden beim 1:4 am Ende deutlich die Segel streichen. Zwar lief zunächst bis zur Führung durch Maximilian Stellmach alles nach Plan für die Gastgeber, doch dann bekamen sie einen ihrer Gegenspieler überhaupt nicht in den Griff. Mohamed Salman schoss alle vier Tore beim Tabellenführer, hatte zuvor in acht Spielen dieser Saison nur zweimal getroffen. In der Vorsaison war der Angreifer für Dingden 18 Mal erfolgreich. Die Dingdener rücken damit vorerst auf Platz vier, bleiben aber auch nach dem Erfolg sieben Zähler hinter Scherpenberg, das nur bei einem Kantersieg der DJK Arminia Klosterhardt bei der SGE Bedburg-Hau am Sonntag die Tabellenführung verlieren könnte. SV Scherpenberg – SV Blau-Weiß Dingden 1:4

SV Scherpenberg: Martin Hauffe, Hendrik Willing, Marcel Gesemann, Nico Frömmgen, Ibrahim Üzüm, Yunus Emre Kocaoglu (68. Tim Ramroth), Valdet Totaj (73. Tim Keinert), Andre Meier, El Houcine Bougjdi, Darius Strode, Maximilian Stellmach - Trainer: Ralf Gemmer

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Jonas Beckmann, Michael Leyking, Kevin Juch (88. Memetsah Cakar), Julian Weirather, Jonas Schneiders (65. Robin Volmering), Christian Görkes, Jan-Niklas Haffke (84. Henning Schroer), Christian Gurny, Matties Volmering, Mohamed Salman (87. Tim Vehns) - Trainer: Dirk Juch

Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Maximilian Stellmach (24.), 1:1 Mohamed Salman (37.), 1:2 Mohamed Salman (57.), 1:3 Mohamed Salman (78.), 1:4 Mohamed Salman (81.). Landesliga, Gruppe 3