Der SC Kapellen hat das Derby für sich entschieden. – Foto: Heiko van der Velden

Landesliga am Freitag: SC Kapellen gewinnt Derby in Holzheim Landesliga, Gruppe 1 und 2: Frühe Rote Karte wird für Holzheim zum Problem. Mülheimer FC 97 übernimmt Spitze in Gruppe 2.

Der zuletzt wieder besser in Form gekommene SC Kapellen hat am Freitagabend das Derby bei der Holzheimer SG in Landesliga, Gruppe 1 mit 3:1 für sich entschieden und damit wichtige drei Zähler auf die Habenseite gebracht. Letztlich dürfte ein Platzverweis gegen die Platzherren der Knackpunkt gewesen sein.

Denn nach gut einer Viertelstunde brachte Maurice Heylen die Gastgeber zunächst in Führung, überlegt ins lange Ecke, nachdem der Unparteiische mit Übersicht einen Vorteil hatte laufen lassen. Schon fünf Minuten später traf dann Kapellens Celal-Can Yücel den Querbalken, in der 27. Minute war es dann Nils Mäker, der mit seinem fünften Saisontor als Abstauber zur Stelle war. In der 31. Minute sag Holzheims Tom Nilgen dann jedoch für eine Notbremse Rot. Das sollte das Spiel nicht gleich, aber wohl gegen Ende beeinflussen. Denn die zehn Holzheimer hatten nun viel Derbyarbeit zu verrichten. Sie retteten das 1:1 nicht nur in die Kabine, sondern sie hielten es bis in die 80. Minute. Bis dahin gelang es der HSG nach der Pause, nicht viel zuzulassen und selbst ein paar Akzente zu setzen. Zehn Minuten vor dem Ende gab es dann aber einen Foulelfmeter für Kapellen nach Foul an Johannes Minkiti, den Mäker mit dem zweiten Treffer des Tages zum 2:1 für Kapellen nutzte. Vier Minuten vor dem Ende stellte Jan Nowak mit seinem Saison-Premierentreffer dann den Endstand her. Holzheimer SG – SC Kapellen-Erft 1:3

Holzheimer SG: Nico Bayer, Tom Nilgen, Joel Trotzki, Maurice Heylen, Stephan Wanneck, Baran Bal, Paul Wolf, Christos Pappas, Malte Boermans, Yannick Joosten, Fynn Reiß - Trainer: Hamid Derakhshan

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Nils Dübbert, Yannick Ebert, Marco Arno Heiermann, Lorenz Kowalle, Celal-Can Yücel, Efe Özen, Jonas Giesen, Hajime Yokota, Nils Mäker, Johannes Minkiti - Trainer: Björn Feldberg

Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen.

Tore: 1:0 Maurice Heylen (16.), 1:1 Nils Mäker (27.), 1:2 Nils Mäker (80. Foulelfmeter), 1:3 Jan Nowak (86.)

Rot: Tom Nilgen (31./Holzheimer SG/Notbremse ).