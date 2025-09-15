 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Goch gegen Scherpenberg.
Goch gegen Scherpenberg. – Foto: Arno Wirths

Landesliga am Freitag: Goch, Solingen und Kosova im Einsatz

Landesliga Niederrhein live: Heimspiele von TuRU Düsseldorf, DJK Gnadental und Viktoria Goch stehen zum Auftakt an.

Weiter geht es! Am 6. Spieltag der Landesliga Niederrhein sind die 1. SpVg Solingen-Wald 03 und der FC Kosova Düsseldorf freitags in Auswärtsspielen gefragt, am Sonntag steigt das interessante Duell zwischen der SG Unterrath und dem ASV Einigkeit Süchteln. Viktoria GOch und der SV Scherpenberg eröffnen freitags den Spieltag in der Gruppe 2, der FC Kray gastiert sonntags beim SV Budberg.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:30

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
20:00live

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
20:00live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert
So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid
So., 28.09.25 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath



Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
20:00live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:30live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:30

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
11:00

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:30

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:15

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00live

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:15 Uhr FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
So., 28.09.25 11:00 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Budberg
So., 28.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
So., 28.09.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 28.09.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - GSV Moers

