Landesliga am Freitag: Goch, Solingen und Kosova im Einsatz

Weiter geht es! Am 6. Spieltag der Landesliga Niederrhein sind die 1. SpVg Solingen-Wald 03 und der FC Kosova Düsseldorf freitags in Auswärtsspielen gefragt, am Sonntag steigt das interessante Duell zwischen der SG Unterrath und dem ASV Einigkeit Süchteln. Viktoria GOch und der SV Scherpenberg eröffnen freitags den Spieltag in der Gruppe 2, der FC Kray gastiert sonntags beim SV Budberg.
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert
So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid
So., 28.09.25 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:15 Uhr FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
So., 28.09.25 11:00 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Budberg
So., 28.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
So., 28.09.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 28.09.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - GSV Moers
