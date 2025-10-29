Landesliga-Abstiegskampf um FC Remscheid, Niederwenigern und Mülheim

Landesliga Niederrhein: Der Beinahe-Oberligist FC Remscheid und die beiden Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern und Mülheimer FC stecken im Abstiegskampf. Deshalb gilt es für die Klubs der Gruppen 1 und 2, am 12. Spieltag zu punkten. Ob das gelingt, erfahrt ihr hier.

____

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr VSF Amern VSF Amern DV Solingen DV Solingen 15:00 PUSH

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:30 PUSH

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr FC Remscheid FC Remscheid TSV Solingen TSV Solingen 14:15 live PUSH

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln SSV Bergisch Born SSV Born 15:00 live PUSH

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr TVD Velbert TVD Velbert VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:00 PUSH

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath SC Velbert SC Velbert 15:30 PUSH

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag

Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath

So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf

So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln

So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental

So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born

So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern

So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath

So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert

_______________

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr FC Kray FC Kray SV Scherpenberg Scherpenberg 15:00 PUSH

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 PSV Wesel PSV Wesel 14:15 PUSH

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg ESC Rellinghausen ESC Rellingh 15:00 live PUSH

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07

Sa., 08.11.25 16:00 Uhr VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen

So., 09.11.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg

So., 09.11.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern

So., 09.11.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray

So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers

So., 09.11.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg

So., 09.11.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: