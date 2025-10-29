 2025-10-29T14:40:31.903Z

Allgemeines
Schwierige Lage beim MFC.
Schwierige Lage beim MFC. – Foto: Jens Terhardt

Landesliga-Abstiegskampf um FC Remscheid, Niederwenigern und Mülheim

Landesliga Niederrhein: Der FC Remscheid und die beiden Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern und Mülheimer FC stecken im Abstiegskampf.

Landesliga Niederrhein: Der Beinahe-Oberligist FC Remscheid und die beiden Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern und Mülheimer FC stecken im Abstiegskampf. Deshalb gilt es für die Klubs der Gruppen 1 und 2, am 12. Spieltag zu punkten. Ob das gelingt, erfahrt ihr hier.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
14:15live

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath
So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern
So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
20:00live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
14:15

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00live

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
So., 09.11.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
So., 09.11.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
So., 09.11.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

29.10.2025, 17:00 Uhr
