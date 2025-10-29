Landesliga-Abstiegskampf um FC Remscheid, Niederwenigern und Mülheim

Landesliga Niederrhein: Der Beinahe-Oberligist FC Remscheid und die beiden Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern und Mülheimer FC stecken im Abstiegskampf. Deshalb gilt es für die Klubs der Gruppen 1 und 2, am 12. Spieltag zu punkten. Ob das gelingt, erfahrt ihr hier.
13. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath
So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern
So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
So., 09.11.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
So., 09.11.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
So., 09.11.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97
