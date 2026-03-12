Landesliga: Abstiegskampf in der 1, Spannung an der Spitze in der 2

Spieltag 23 in der Landesliga läuft! In der Gruppe 1 steht mal wieder der Abstiegskampf im Fokus, während die Top-Teams der Gruppe 2 diesmal teils klar favorisiert sind. So läuft das Wochenende!
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert
So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop
