Allgemeines

Landesliga: Abstiegskampf in der 1, Spannung an der Spitze in der 2

Landesliga: Die beiden Gruppen am Niederrhein haben schon den 23. Spieltag erreicht - und das erwartet euch!

von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Kosova stürmt los.
Kosova stürmt los. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Spieltag 23 in der Landesliga läuft! In der Gruppe 1 steht mal wieder der Abstiegskampf im Fokus, während die Top-Teams der Gruppe 2 diesmal teils klar favorisiert sind. So läuft das Wochenende!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:00

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
13:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:30

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
16:00live

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert
So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Morgen, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
20:00

Morgen, 19:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
19:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

Sa., 14.03.2026, 19:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
19:00live

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00live

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

