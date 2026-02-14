Landesliga-Absteiger wird künftig von sportlicher Leiterin geführt

– Foto: Verein

Bei den TSF Dornhan hat zum Jahreswechsel ein personeller Neustart in der sportlichen Führung begonnen. Seit Januar verantwortet Nora Mohr die sportliche Leitung im Herrenbereich des Bezirksligisten. Die 25-Jährige übernimmt das Amt von Peter Kreth und Julian Haas und steht nun vor der Aufgabe, einen Verein im sportlichen Umbruch neu auszurichten.

Mohr ist in Dornhan keine Unbekannte. Die im Ortsteil Weiden lebende Marketing-Assistentin und Eventmanagerin arbeitet bei Uhlsport und gilt als bestens vernetzt im regionalen Fußball. Vor allem aber bringt sie eine hohe Identifikation mit dem Verein mit. Gemeinsam mit einem neu gegründeten sportlichen Ausschuss soll in den kommenden Wochen eine zentrale Personalie geklärt werden: die Besetzung der vakanten Trainerposition für die Saison 2026/27. Ziel ist es, früh Planungssicherheit zu schaffen und eine Lösung zu finden, die sportlich wie menschlich zum Verein passt.

Die Ausgangslage ist anspruchsvoll. Dornhan überwintert als Tabellen-15. mit 12 Punkten und steckt tief im Abstiegskampf der Bezirksliga Nordschwarzwald. In dieser Phase will Mohr vor allem Stabilität herstellen und verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Ihr Fokus liegt auf Zusammenhalt, klaren Strukturen und einer langfristigen Perspektive. Sie spricht von der Aufgabe, den Verein „in ruhigere Fahrwasser“ zu führen und Schritt für Schritt wieder Begeisterung zu entfachen. Sportlicher Erfolg soll dabei aus Geschlossenheit entstehen.