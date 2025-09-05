Landesliga-Absteiger im Duell: Spitzenreiter Forstinning in Bruckmühl zu Gast

Der Tabellenführer der Bezirksliga Ost, der VfB Forstinning, muss an diesem Freitag auswärts in Bruckmühl ran – der Spitzenreiter hat heute eine besondere Personalsituation.

Im schönen Flutlichtschein des pittoresken Fußballfeldes in Voralpennähe darf der VfB Forstinning heute um 19 Uhr im Mangfallstadion beim SV Bruckmühl antreten. Nicht in diesen optischen Genuss wird jedoch Trainer Gery Lösch kommen können, er genießt die letzten Ferientage mit seiner Familie auf einer spanischen Insel.

Und nicht nur Lösch fehlt im Tross des VfB Forstinning nach Bruckmühl. Michael Heidfeld und Noah Klemt, bislang in jeder der sieben Saisonpartien in der Startelf, verabschiedeten sich ebenfalls in den Urlaub, mit Leo Gabelunke fehlt zudem ein wichtiger Impulsgeber und Torschütze der vergangenen Wochen nach einem kleinen chirurgischen Eingriff.

„Wir müssen die Mannschaft also umkrempeln. Aber wenn wir zielstrebiger als gegen Miesbach spielen, haben wir schon eine Chance“, zeigt sich Lösch aus der Ferne zuversichtlich. Sein Co-Trainer Ismail Sahmurat leitet schon die letzten Trainingseinheiten und wird auch heute Abend die Verantwortung in der Coachingzone tragen.

Eine ganz ähnliche Geschichte begleitet die beiden Vereine in den letzten Jahren. Nach dem Durchstieg von der Kreis- in die Bezirksliga verbrachte der SV Bruckmühl die vergangenen vier Spielzeiten in der Landesliga Südost, Forstinning gesellte sich mit einem Jahr Verspätung dazu.

Im Tabellenkeller: Bruckmühl mit schlechtem Start

Im Sommer mussten beide Klubs wieder den Gang nach unten in die Bezirksliga antreten, den daraus resultierenden Umbruch und die notwendige Akklimatisierung in neuer Umgebung bekommt aber Forstinning bislang weitaus besser hin als der Kontrahent aus dem Rosenheimer Landkreis.

Angesichts der Abgänge vieler Leistungsträger, gepaart mit langwierigen Verletzungen einer ganzen Handvoll an Akteuren während der Vorbereitungszeit, wollte der SVB um seinen Sportlichen Leiter Stephan Keller und Trainer Mike Probst auch die Ambitionen nicht zu hoch ansiedeln. Einige Ergebnisse in den ersten Saisonspielen waren Hoffnung spendend, die jüngste Niederlage beim TSV Ebersberg bedeutete jedoch wieder einen deutlichen Rückschritt.

VfB-Coach Gery Lösch