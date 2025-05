Landesliga-Absteiger holt Trainer aus der D-Liga – Ex-Verein verärgert

Die Betonung liegt dabei ganz gewiss auf "Abenteuer". Gleich vier Trainer saßen während der Saison auf der Bank von Fatih Türkgücü Meschede: Philipp Stange warf 58 Tage nach Amtsantritt das Handtuch , Jetmir Besiri stand interimsweise bei der 0:11-Schmach gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg an der Seitenlinie. Es folgte Marco Slupek, dessen vorzeitige Entlassung Ende Februar mit einem Knall endete und bis zum Saisonende bekleidet Hassine Nouira im Dünnefeld den Trainerposten, schloss ein längeres Engagement allerdings klar aus.

Die Suche nach einem neuen Trainer hat in Meschede aber nun ein Ende: Faton Veseli (37) heißt der neue Coach des Landesliga-Absteigers und kommt aus der Kreisliga D Arnsberg vom SC Neheim II.

SC Neheim "menschlich sehr enttäuscht"

Der 37-Jährige hatte im Sommer 2024 die Reserve des SC Neheim übernommen und mitaufgebaut, die nach ihrem Rückzug 2023 neu in der Kreisliga D angetreten war. Im November hatte Veseli dem SCN schon seine Zusage für eine zweite Saison gegeben. Dass der Trainer den Verein nun doch verlassen wird, kommt im Binnerfeld gar nicht gut an.

"Wir sind natürlich menschlich sehr enttäuscht über den Abgang von Faton. Wir hatten seine Zusage für die kommende Saison und haben erst in der vergangenen Woche von seinen Plänen erfahren. Er hat uns leider nicht einmal um seine Freigabe gebeten, sondern uns einfach vor vollendete Tatsachen gestellt", sagt Neheims zweiter Vorsitzender André Bange in der "Westfalenpost".

"Einen Trainer anzusprechen, der im Winter öffentlich seine Zusage gegeben hat, finden wir ebenfalls sehr bedenklich. Auch für die Mannschaft, die am Wochenende aufgestiegen ist, kam dieser Schritt sehr überraschend. Faton wollte sich an seinem Wohnort Neheim etwas aufbauen und das Projekt der Reserve war sehr eng mit seinem Namen verknüpft", so Bange weiter, der sich mit den Neheimer Verantwortlichen nun ungewollt auf die Suche nach einem Nachfolger machen muss.

Ersten Neuzugänge für Fatih fix

Einen Tag später präsentierte Fatih Türkgücü Meschede seine ersten vier Neuzugänge für die anstehende Bezirksliga-Spielzeit. Vom A-Ligisten SSV Meschede, mit dem sich Fatih das Dünnefeldstadion teilt, schließen sich Serhat Akgün (21), Enis Bayram (23) und Abdulvahid Bayram (20) dem Team von Faton Veseli an.

Zudem wechselt Seyhan Inanc (18) zu Fatih, der beim SC Paderborn 07 ausgebildet wurde und bis zuletzt in der U19 des SV Lippstadt 08 spielte.