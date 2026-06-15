Landesliga-Abschiede, Bezirksliga-Rückkehrer und Kreisliga-Zugang

– Foto: Peter Harich

Der VfL Kirchheim/Teck begrüßt Melvin Alavac zurück an der Jesinger Allee. Der 33-Jährige kommt nach seiner Zeit als spielender Co-Trainer beim TSV Neckartailfingen zurück zum Bezirksligisten. Bereits beim Aufstieg in die Landesliga hatte Alavac wichtigen Anteil am Erfolg des VfL. Nun will er noch einmal sportlich angreifen und seine Erfahrung einbringen. Trainer und Verein setzen auf seine Qualität, seine Kenntnis des Umfelds und seine Führungsstärke. Der VfL freut sich über die Rückkehr.

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TSV Crailsheim

Der TSV Crailsheim verabschiedet zum Saisonende mehrere Spieler. Maxi Schön kehrt zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall zurück, Oliver Wilhelm zieht es für sein Studium nach München. Sven Flügel sucht beim FC Dombühl eine neue sportliche Herausforderung, Patrik Horvath verlässt den Verein ebenfalls. Bereits in der Winterpause hatten sich Predrag Djordjevic und Tim Michael verabschiedet. Der Landesligist bedankt sich bei allen Spielern für Einsatz und gemeinsame Zeit und wünscht ihnen für ihre nächsten Schritte alles Gute und viel Erfolg.

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TSV Eningen/u.A.

Der TSV Eningen/u.A. verstärkt seine Defensivabteilung mit Sebastian Scheiber. Der 22-jährige Innenverteidiger bringt körperliche Präsenz mit und soll künftig im Trikot der Eninger Jungs für zusätzliche Stabilität sorgen. Scheiber spielte bereits in der Saison 2023/24 bei den Young Boys Reutlingen unter Cheftrainer Miguel da Silva, ehe ihn eine Knieverletzung längere Zeit ausbremste. Nach erfolgreich auskurierter Verletzung kehrt er nun ins Spielgeschehen zurück. Der TSV freut sich über den Neuzugang und heißt Sebastian Scheiber herzlich willkommen.

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