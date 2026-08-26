 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Landesliga ab Donnerstag, Derby am Freitag

Landesliga: Oberliga-Absteiger SC Union Nettetal spielt am Donnerstag, am Freitag folgen die DJK Gnadental und der SC Kapellen-Erft im Derby.

von André Nückel · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Ibrahima Traoré (r.) und Gnadental treffen diesmal auf Kapellen-Erft.
Ibrahima Traoré (r.) und Gnadental treffen diesmal auf Kapellen-Erft. – Foto: Hubert Wilschrey

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SC Kapellen
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Nettetal

Spieltag 3 in der Landesliga Niederrhein beginnt am Donnerstag, es gibt diesmal aber nur zwei Spiele unter Flutlicht.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
20:00live

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:00

So., 30.08.2026, 16:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
16:30live

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:15

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:00live

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00live

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:15

So., 30.08.2026, 16:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
16:30

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Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB Bottrop
Sa., 05.09.26 16:00 Uhr VSF Amern - DJK Arminia Klosterhardt
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Rheinland Hamborn
So., 06.09.26 15:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
So., 06.09.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SV Budberg
So., 06.09.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfL Rhede
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Biemenhorst
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Neuwerk
So., 06.09.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Homberg


>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
20:00

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:15

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30live

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00

So., 30.08.2026, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
16:00

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30

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Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
So., 06.09.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - TSV Solingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Kray - SG Unterrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Eller 04
So., 06.09.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Niederwenigern
So., 06.09.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SV Solingen 08/10
So., 06.09.26 15:30 Uhr DV Solingen - DJK Gnadental
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Werden-Heidhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 06.09.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Rot-Weiss Essen II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

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