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Landesliga ab Donnerstag, Derby am Freitag
Landesliga: Oberliga-Absteiger SC Union Nettetal spielt am Donnerstag, am Freitag folgen die DJK Gnadental und der SC Kapellen-Erft im Derby.
von André Nückel · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Ibrahima Traoré (r.) und Gnadental treffen diesmal auf Kapellen-Erft. – Foto: Hubert Wilschrey