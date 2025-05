Landesliga: 7/8 Absteigern stehen fest - Endspiel um Klassenerhalt

Nach dem vorletzten Spieltag der Landesliga Niederrhein stehen sieben der insgesamt acht Absteiger in die Bezirksliga fest! Der letzte Absteiger wird am kommenden Sonntag, 1. Juni, in einem "Endspiel um den Klassenerhalt" ermittelt, denn die beiden Teams, die es erwischen kann, treffen im direkten Duell aufeinander.

Der SC Velbert besiegelte am Freitag das Schicksal des VfR Fischeln, der nach seinem Aufstieg direkt wieder absteigen muss. Damit ist er in guter Gesellschaft, denn aus der Gruppe 1 müssen auch der Cronenberger SC, Fortuna Dilkrath und der 1. FC Viersen den Gang runter antreten. In der Gruppe 2 hat schon länger der Abstieg von der SpVgg Steele festgestanden, Arminia Klosterhardt und die Sportfreunde Lowick hat es auch erwischt.

Mit dieser Ausgangslage steht auch fest: Es wird keine Entscheidungsrunde um den Klassenerhalt geben. Punktgleich können Kray und Überruhr nämlich nicht mehr werden.

Der letzte Spieltag der Landesliga Niederrhein 2024/25



34. Spieltag

Sa., 31.05.25 15:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Cronenberger SC

So., 01.06.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 01.06.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfR Krefeld-Fischeln

So., 01.06.25 15:30 Uhr VSF Amern - Holzheimer SG

So., 01.06.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born

So., 01.06.25 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen

Mi., 28.05.25 20:00 Uhr GSV Moers - DJK Arminia Klosterhardt

Sa., 31.05.25 16:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - PSV Wesel

So., 01.06.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Kray - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 01.06.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen

So., 01.06.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - SG Essen-Schönebeck

So., 01.06.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop