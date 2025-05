Landesliga 4: Wettringen kann Abstiegsränge verlassen

Topspiel zwischen Dorsten-Hardt und Deuten eröffnet Spieltag am Freitagabend, Keller-Krimi unter verschiedensten Vorzeichen zwischen Wettringen und Haltern und Riesen-Chance für Eintracht Ahaus im Derby gegen den FC Epe. Diese Duelle und vieles mehr erwartet uns am 32. Spieltag in der Landesliga 4.

Immer wenn man in den letzten Wochen dachte, die Wettringer wären nun wirklich an ihrem sportlichen Zenit angekommen, legte die Elf von Patrick Wensing noch eine Schippe drauf. Dem ganzen setzte man letzte Woche schließlich mit einem Sieg gegen Tabellenführer FC Nordkirchen die Krone auf.

Nichtsdestotrotz bleibt die Lage am Stausee angespannt. Mit den verbleibenden Partien gegen das formstärkste Team der Liga, Vorwärts Wettringen, und den Spitzenreiter aus Nordkirchen bleiben die Erwartungen auf große Punktgewinne wohl eher zurückhaltend.

Nutzt die Eintracht ihre nächste Chance?

Rückblickend ist das Remis gegen die Ibbenbürener Spielvereinigung am vergangenen Spieltag mehr als ärgerlich für Eintracht Ahaus. Klar, die ISV ist alles andere als Kanonenfutter aber im Moment dann eben doch ziemlich inkonstant. Und ein Sieg hätte in diesem Spiel doppelt gut getan: Denn während Aufstiegs-Konkurrent Nordkirchen im Heimspiel gegen Wettringen den Kürzeren zog, hätte die Eintracht auf einen Punkt an den Ligaprimus heranrücken können.

Bei allem hätte, wenn und aber − wir wollen uns die Fakten fokussieren, die am kommenden Wochenende geschaffen werden können. Am Sonntag geht es für die Eintrachtler in die Bülten zum, so gut wie abgestiegenen, FC Epe. Mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bei drei noch zu spielenden Partien, ist der Klassenerhalt beim FCE wohl bereits abgehakt. Für Ahaus hingegen geht es im Derby gegen den Lokalrivalen noch um jede Menge. Da Nordkirchen diesen Spieltag spielfrei aussetzt, bietet sich die Chance mit dem Tabellenführer punktemäßig gleichzuziehen. Dann würde lediglich das bessere Torverhältnis die Nordkirchener an der Spitze halten − ein Saisonfinale mit maximaler Spannnung im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz wäre vorprogrammiert. Alles, was es dafür braucht ist ein Ahauser Sieg im Derby gegen den FC Epe − und die Mannschaft von Frank Wegener hat in der Hinrunde bereits unter Beweis gestellt, dass sie weiß wie man die Eperaner schlägt: Mit 6:1 − und einem Viererpack von Top-Stürmer Christopher Behrendt − fegte die Eintracht ihren Rivalen im November letzten Jahres vom Platz.

Alle Partien des 32. Spieltags:

Fr, 16.05, 19:30

SV Dorsten-Hardt : SV Rot-Weiß Deuten

So, 18.05, 15:00

DJK Borussia Münster : Ibbenbürener SpVg

FC Epe : SV Eintracht Ahaus

SC Altenrheine : Westfalia Gemen

Hammer SpVg : Werner SC

TSG Dülmen : SV Burgsteinfurt

VfL Senden : DJK Eintracht Coesfeld

Vorwärts Wettringen : TuS Haltern