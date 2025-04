Landesliga 4: Wahnsinns-Nachspielzeit in Coesfeld, Wettringen klettert

Da das Aufeinandertreffen zwischen Rot-Weiß Deuten und Eintracht Ahaus abgesagt und mit 2:0 für die Eintracht gewertet wurde , blieb uns das Topspiel des 25. Spieltages verwehrt. Für einige Überraschungen und ordentlich Bewegung in der Tabelle, vor allem im Tabellenkeller, sorgten die restlichen Begegnungen am heutigen Sonntag trotzdessen.

Das Spiel begann gleich furios: Die Eintracht schockte die Gäste aus Münster mit einem frühen Doppelschlag − Maximilian Funkner (2') und Jonas Warmes (6') brachten Coesfeld nach nur wenigen Minuten in eine 2:0-Führung. Die überrumpelte Borussia fand jedoch noch vor dem Halbzeitpfiff eine Antwort: Michel Schrick erzielte in der 25. Spielminute den Anschlusstreffer zum 2:1 − dabei blieb es bis zur Halbzeit. Großer Jubel dann auf Seiten der Gäste, als Mats Klosa die Coesfelder Führung in der 60. Minute egalisierte und auf Remis stellte.

Lange sah es danach aus, als ob sich die beiden Mannschaften die Punkte teilen würden − Doch dann begann eine Nachspielzeit, die allen Beteiligten wohl nicht so schnell aus dem Kopf gehen wird. Zunächst erzielt Borussias Giovanni Amouzou den vermeintlichen Siegtreffer zum 2:3 (90+1'). Schließlich läuft die Nachspielzeit bereits. Da haben die Gäste die Rechnung allerdings ohne Kilian Lind gemacht: Der Coesfelder erzielt beinahe 90 Minuten nach dem letzten Tor der Eintracht den Ausgleichstreffer zum 3:3 (90+3'). Jetzt sollte es doch aber wirklich genug sein, oder? Ihr könnt es euch wohl selbst denken − natürlich war noch nicht Schluss. Wir schreiben die achte Minute der Nachspielzeit (!), als Nils Burchardt für den dritten Treffer in dieser völlig verrückten Schlussphase sorgt. Der Münsteraner macht mit seinem Tor zum 3:4-Endstand nun endgültig den Deckel drauf.

Borussia Münster springt durch den Last-Minute-Sieg an der TSG Dülmen vorbei auf den 13. Tabellenplatz, der den Klassenerhalt bedeuten würde. Die Eintracht erleidet eine empfindliche Niederlage, der Klassenerhalt rückt für den Aufsteiger in weite Ferne. Der Abstand auf die Borussia beträgt nun 13 Zähler.

Epe verpasst die Überraschung, Wettringen erkämpft Punkt in Unterzahl

Neben Eintracht Coesfeld zählt auch der FC Epe zu den Verlierern des Spieltages: Und das obwohl sich die Mannschaft von Ralf Cordes im Duell mit dem Tabellenführer FC Nordkirchen so wacker schlug. Vor 250 Zuschauern in den Bülten halten die Eperaner über 80 Minuten die Null. Auf den letzten Metern gelingt Nordkirchen in Person von Lutz Schaemann dann aber doch noch der "Lucky-Punch" − der Treffer zum 1:0 (81') markiert den Endstand in dieser engen Partie. Damit bleibt der FC Epe bei 19 Punkten stehen und büßt dabei auch noch einen Tabellenplatz ein. Durch ein 1:1 im Derby gegen den SC Altenrheine klettert Vorwärts Wettringen am FCE vorbei auf den 15. Tabellenrang.

Dabei kann man aus Wettringer Sicht zweifelsohne von einem wahren Punktgewinn sprechen. Nicht nur ging der SCA als Tabellenachter und somit als klarer Favorit in die Partie, darüber hinaus spielte Vorwärts ab der 54. Minute in Unterzahl. Nachdem die Gäste aus Altenrheine in der 31. Minute durch den Treffer von Marvin Strotmann die Führung übernahmen, war es ebenfalls ein SCA-Kicker der für den Gleichstand sorgte: Fabian Hüer traf nur kurz vor dem Wettringer Platzverweis in die eigenen Maschen (53').

Die Lücke auf die rettenden Plätze bleibt für Vorwärts somit bei acht Punkten. Für den SCA bedeutet das Remis noch immer nicht ganz auf der sicheren Seite zu stehen. Zwar hört sich der achte Tabellenplatz nicht nach akuter Abstiegsgefahr an, zu sicher dürfen sich die Kicker vom Kanal jedoch auch noch nicht sein. Schließlich trennen Altenrheine nur noch fünf Punkte vom ersten Abstiegsplatz − das Rennen um den Klassenerhalt ist und bleibt spannend!