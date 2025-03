Landesliga 4: Torfestivals am 21. Spieltag

– Foto: Philipp Retajski

Ein torreicher 21. Spieltag in der Landesliga 4 liegt hinter uns: Egal ob beim 6:0-Erfolg des FC Nordkirchen gegen Westfalia Gemen, dem 3:3-Remis zwischen Eintracht Coesfeld und dem SV Burgsteinfurt oder beim 7:2-Kantersieg der TSG Dülmen über den FC Epe: Die Zuschauer an den Sportplätzen des fußballerischen Münsterlandes haben am Wochenende so einiges geboten bekommen. Wir blicken zurück.

Dülmen entdeckt Heimstärke Die TSG Dülmen entscheidet das 6-Punkte-Spiel im Abstiegskampf gegen den FC Epe für sich − und wie! Mit 7:2 fegt die TSG die Gäste vom Platz und feiert so den zweiten Heimsieg in Folge. Zur Winterpause waren es ligaweit lediglich noch die Dülmener, die zuhause noch ohne Sieg dastanden. Diese Schwäche scheint die Mannschaft von Ahmed Ibrahim derweilen in eine Stärke umgemünzt zu haben, denn sowohl das erste Heimspiel des Jahres (3:1 gegen Borussia Münster), wie auch nun der Kantersieg gegen den FC Epe scheinen ein neues Selbstbewusstsein am Grenzweg erwirkt zu haben. Besonders zeigt sich das bei den beiden Dülmenern Offensivakteuren Alexander Kock und Noah Ivanovic: Beide TSG-Spieler steuerten jeweils einen Hattrick zum Heimerfolg bei, den 1:0-Führungstreffer erzielte Andrej Sachabutdinov. Auf Seiten der Gäste trafen Kamaljit und Amandip Singh.

VfL Senden schubst Lokalrivalen in die Krise Erst wenige Tage vor dem Aufeinandertreffen mit dem VfL Senden verkündete die DJK Borussia Münster das vorzeitige Aus von Coach Julian Wiedenhöft. So wurde das vereinsinterne Trainerkarussell schon Anfang März anstatt, wie vorgesehen, erst im Sommer gedreht: Gegen den VfL stand U17-Trainer Henrik Wegener bereits an der Seitenlinie der Borussen. Trotz leerer Hände nach 90 Minuten schlugen sich die Münsteraner beim Tabellenfünften wacker: Erst nach 68 Minuten knackt Senden den Defensivverbund der Gäste und geht durch Matthias Althaus in Führung. Althaus gelang damit der goldene Treffer, denn dieser markiert ebenfalls das 1:0-Endergebnis. Ein ärgerliches Ergebnis für die Borussia, die durch den Sieg der TSG Dülmen erstmals auf einen Abstiegsrang abrutschen. Diese knappe Niederlage gilt es für Wegener & Co nun möglichst schnell abzuhaken, denn am kommenden Spieltag gastiert Tabellenschlusslicht Vorwärts Wettringen in Münster.