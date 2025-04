Landesliga 4: Tabellenführer stolpert, Hamm gibt zweifache Führung her

Westfalia Gemen überrascht mit Kantersieg gegen Werner SC, Borussia Münster bleibt in Fahrt, Ibbenbüren schießt Eintracht Coesfeld komplett ab und Hamm beißt sich an Wettringen die Zähne aus. Hier ist der Rückblick auf den 26. Spieltag in der Landesliga 4.

Das Rennen um den direkten Aufstieg in die Westfalenliga wurde am vergangenen Wochenende nochmal so richtig angeheizt! Durch das torlose Remis des Spitzenreiters FC Nordkirchen beim SC Altenrheine bot sich dem SV Eintracht Ahaus die große Chance, dem FCN ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen.

Trotz einer mehr als ordentlichen Leistung, vor allem in der zweiten Hälfte, konnten sich die Burgsteinfurter nicht belohnen. Der Klassenerhalt bleibt somit noch immer in der Schwebe, mit vier Punkten auf die Abstiegsränge bleibt das Heft des Handelns beim SVB aber weiterhin in eigenen Händen. Die Eintracht verkleinert den Vorsprung Nordkirchens auf vier Zähler und heizt den Aufstiegskampf sieben Spiele vor Saisonende ordentlich ein.

Trotz doppelter Führung − Hammer SpVg kann auch Wettringen nicht schlagen

Die Rückrunde bleibt für die Hammer Spielvereinigung ein einziger Albtraum. Nun scheiterte die HSV sogar im Heimspiel gegen den Tabellenfünfzehnten Vorwärts Wettringen daran, die wochenlange Sieglos-Serie einzureißen.

Dabei ging es für die Hausherren doch so gut los: Binnen der ersten zehn Spielminuten überrumpelte die Hammer-Offensive die Vorwärts-Defensive. Hendrik Beste (5') und Amar Husic (10') schienen das Spiel mit ihren frühen Treffern gleich Richtung Heimsieg zu leiten. Doch diese 2:0-Führung überlebte nicht einmal bis zum Pausenpfiff: Die sonst offensiv so harmlosen Wettringer glichen durch Mats Thiemann (28') und Nils Bussmann (44') aus.

Hamm blieb trotz dessen nach dem Seitenwechsel torhungrig. So gingen die Gastgeber durch Leandro Elias Elbing (65') auch in der zweiten Hälfte wieder in Führung. Und dieses Mal sollte Wettringens Antwort zunächst ausbleiben − aber auch nur zunächst. Bis zu 90. Minute ließen sich die Blau-Weißen Zeit, ehe Noah Schilling den sicher geglaubten Sieg der HSV wenige Momente vor dem Abpfiff in Luft auflöste.

Das Remis gegen Abstiegskandidaten Wettringen bedeutet auch das elfte sieglose Ligaspiel in Serie aus Hammer Sicht. Dazu siegte Borussia Münster überraschend gegen RW Deuten und zog in der Tabelle so am Westfalenliga-Absteiger vorbei − die TSG Dülmen, derzeit noch auf Abstiegsplatz 14, ist mit nur drei Punkten weniger als Hamm nun auch in direkter Schlagdistanz. Das Abstiegsgespenst macht sich in Hamm nun richtig breit.

Alle Ergebnisse des 26. Spieltages im Überblick:

SC Altenrheine – FC Nordkirchen 0:0

SC Altenrheine: Steffen Söndgen, Fabian Kray, Henry Südhoff (76. Max Stermann), Noah Saalfeld, Joel Flasse (69. Tim Schmidt), Thorben Kortenhorn, Yannik Langner, Vadim Schmidt (76. Tom Bovenschulte), Arne Üffing, Levin Damer (71. Marvin Strotmann), Fabian Hüer (90. Robin-Joel Kamp) - Trainer: Marc Wiethölter

FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Lars Wannigmann, Nico Plechaty (69. Luca Pascal Dombrowski), Lukas Bregenhorn, Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel (78. Ufuk Ekincier), Talha Temur (69. Lutz Schaemann), Tobias Heering, Simon Mors, Con Helmer Thomas Lappen, Robin Cordes - Trainer: Mario Plechaty

Schiedsrichter: Sebastian Schitzik

Tore: keine Tore



Hammer SpVg – Vorwärts Wettringen 3:3

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Cris Adeyeemi Ojo, Leon Schneider, Jonas Woitaschek (67. Noel Dülek), Jovan Mihajlovic (89. Daniel Schürmann), Hendrik Beste, Soner Aydin (73. Jan Erkeling), Leandro Elias Elbing, Amar Husic (58. Tristan Zumbrock), Tomas Delcio Mateus (76. Justin Simmes) - Trainer: Ralph Oberdiek

Vorwärts Wettringen: Tobias Brünen, David Ratering, Thomas Hils (66. Mattes Stein), Paul Höffer, Nils Bußmann, Hendrik Artmann, Jens Schnermann (73. Noah Kiewe), Philipp Gering (83. Niklas Heeke), Torsten Fiefhaus, Mats Thiemann (68. Luis Weßeling), Noah Schilling - Trainer: Patrick Wensing

Schiedsrichter: Stefan Tendyck

Tore: 1:0 Hendrik Beste (5.), 2:0 Amar Husic (10.), 2:1 Mats Thiemann (28.), 2:2 Nils Bußmann (44.), 3:2 Leandro Elias Elbing (65.), 3:3 Noah Schilling (90.)



TSG Dülmen – VfL Senden 2:3

TSG Dülmen: Aziz Retzep, Patrick Besler, Roman Espeter, Mario Espeter, Alexander Kock, Philipp Benterbusch, Calvin Friedag (62. Karam Alnaji), Andrej Sachabutdinov, Kai Zalewski (70. Arne Klein), Fadi Alnemek (62. Gioel Aresu), Tobias Korte - Trainer: Ahmed Ibrahim

VfL Senden: Leon Friedrich, Marvin Tjaden, Tom Schloegl, Jasper Laurenz Kleuter, Eldin Celebic, Hendrik Heubrock (62. Joshua Dabrowski), Hussein Fayad (72. Jermaine Jeyanthira), Lucas Morzonek, Tim Hermann, Ali Shinawi (80. Eric Rottstegge), Matthias Althaus (89. Marcel Berik) - Trainer: Rabah Abed

Schiedsrichter: Lukas Buschkotte

Tore: 0:1 Tom Schloegl (10.), 0:2 Hussein Fayad (54.), 0:3 Hussein Fayad (57.), 1:3 Patrick Besler (77.), 2:3 Alexander Kock (82.)



Westfalia Gemen – Werner SC 4:0

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Frederik Vorholt, Nils Gettler, Noah Lohaus (73. Leonard Veith), Jost Elias Gehling, Jelke Willem Elferink, Lukas Kemper (80. Kevin Miller), Alexander Bilski (64. Lennart Südholt), Florian Girnth, Johannes Koschmieder (80. Aaron Deckers), Justin Marquart - Trainer: Georg Geers

Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Zoran Martinovic, Nico Holtmann, Jannik Prinz (87. Eftal Calikbasi), Yannick Lachowicz, Colin Lachowicz, Leon Becker (83. Henrik Warnecke), Jason Jäger, Felix Wottke (63. Finn Drücker), Robin Przybilla (83. Frederic Fischer) - Trainer: Lars Müller

Schiedsrichter: Björn Backhaus

Tore: 1:0 Johannes Koschmieder (11.), 2:0 Florian Girnth (44.), 3:0 Johannes Koschmieder (47.), 4:0 Johannes Koschmieder (75.)



SV Eintracht Ahaus – SV Burgsteinfurt 1:0

SV Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, Christopher Ransmann, David Farwick, Felix Gövert, Christian Rosing (70. Simon Lovermann), Till Dresemann, Lennart Varwick, Christopher Behrendt (93. Janis Jan Noack), Jannes Brüning (93. Marius Kleine Schonnefeld), Jonathan Noack (61. Jan Kröger) - Trainer: Frank Wegener

SV Burgsteinfurt: Hannes Schäperklaus, Lars Bode (89. Hannes Lennard Brodner), Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Helio Ricardo Faria da Silva, Volkan Haziri, Julius Fliß (66. Umut Berke), Alex Dubs, Max Thüning, Joshua Olden, Neriman Kocevic - Trainer: Christoph Klein-Reesink

Schiedsrichter: Niklas Berlinghoff

Tore: 1:0 Lennart Varwick (90.)



Borussia Münster – SV Rot-Weiß Deuten 1:0

Borussia Münster: Philipp Oluts, Mathis Schrick, Jan Henrik Springeneer, Michel Johannes Schrick (53. Julian Meyer), Josse Gerick, Cebrail Demir (87. Klaas Lecke), Nils Burchardt, Mats Klosa, Fabio Leschinsky-Rosales (79. Giovanni Amouzou), Ansumana Nyassi (89. Max Nordiek), Diaoul Tchadjobo (63. Paul Vincent Sträter) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener

SV Rot-Weiß Deuten: Julian Jaworek, Dennis Hubert, Robin Pötter, Dogan Yildiz, Tarek El Meshai, Jonas Goeke, Nils Falkenstein (75. Kieron Ihnen), Moritz Noetzel, Mahmoud Nuno El-Dorr, Kevin Tshimanga-Dilangu, Delowan Nawzad (75. Ben Beisenbusch) - Trainer: Mike Ratkowski

Schiedsrichter: Timur Isikcilar (Bad Oeynhausen)

Tore: 1:0 Cebrail Demir (69.)



FC Epe 1912 – TuS Haltern am See 0:4

FC Epe 1912: Niklas Baumann, Thorsten Hüsing (70. Mario Coelho Carneiro), Kilian Daniel Voss, Noah Eglins (70. Philipp Hörst), Vito Deiters, Ricardo Deiters, Matteo Schultewolter (82. Timo Schönherr), Markus Sterneberg, Jannik Holtmann, Amandip Singh, Jan Kühlkamp (70. Kerhad Jasem) - Trainer: Ralf Cordes

TuS Haltern am See: Maurice Mecking, Andre Anhuth (90. Jonas Weid), Nils Fabisiak (86. Hayato Nishio), Max Michalak, Lorenz Alsmann, Torben Kranz, Cedric Arndt, Marcel Klakus, Vangjel Frashëri (79. Leonard Bertram), Arian Phil Schuwirth (58. Paul Keller), Tom Nöldemann - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Tobias Koll

Tore: 0:1 Arian Phil Schuwirth (15.), 0:2 Arian Phil Schuwirth (31. Foulelfmeter), 0:3 Paul Keller (59.), 0:4 Paul Keller (90.+2)



Ibbenbürener SpVg – DJK Eintracht Coesfeld 7:1

Ibbenbürener SpVg: Sven Hübner, Gerrit Oberhaus, Adrian Thal, Luca Klostermann, Matthias Eiter, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper, Florian Krasniqi (60. Niklas Pollok), Glenn Schröer (62. Timo Zimmermann), Arton Balja (65. Maximilian Pelle), Kevin Hagemann (65. Ole Schürbrock) - Trainer: Alexander Lust

DJK Eintracht Coesfeld: Johannes Kasnatscheew, Steffen Edeler, Tobias Hüwe, Lucca Rensing, Jonas Berding, Philip Luca Schink, Hannes Ueding (62. Wilm Schulze Baek), Heinrich Krampe, Jonas Warmes, Maximillian Funkner (65. Aaron Schölling), Julien Thentie - Trainer: Patrick Koster - Trainer: Karsten Erwig

Schiedsrichter: Ali Magrouda

Tore: 1:0 Kevin Hagemann (10.), 1:1 Philip Luca Schink (13.), 2:1 Glenn Schröer (15.), 3:1 Marvin Hagemann (22.), 4:1 Kevin Hagemann (44.), 5:1 Julian Wesselkämper (51.), 6:1 Kevin Hagemann (65.), 7:1 Matthias Eiter (83.)