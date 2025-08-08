Landesliga 4 startet mit Kracher in die neue Saison

Das Warten hat ein Ende! Zehn Wochen nach Ende der Spielzeit 2024/25 startet die Landesliga 4 in die Folgesaison. Die Liga ist gut durchgemixt − mit den Aufsteigern ASK Ahlen, Emsdetten 05 und dem Lüner SV sowie dem Westfalenliga-Absteiger SG Bockum-Hövel kommen vier neue Teams in der 4er-Staffel − und bietet gleich zum Auftakt verheißungsvolle Duelle. Hier ist die allererste Spieltags-Vorschau der Saison 2025/26.

Lange spielte der SV Rot-Weiß Deuten in der vergangenen Saison um den Aufstieg in die Westfalenliga mit. Erst mit dem 32. Spieltag war das Erreichen des Relegationsplatzes rechnerisch vom Tisch. Als letztjähriger Tabellendritter darf sich das Team vom Bahndamm jedoch getrost als einer der Favoriten auf den diesjährigen Aufstieg wähnen.

Vom Erstrundenmatch im Pokal schweift der Blick nun jedoch auf den anstehenden Liga-Alltag: Und da wartet mit der SG Bockum-Hövel gleich mal ein weiterer Gradmesser auf Rot-Weiß. Der Westfalenliga-Absteiger hat einige hochkarätige Abgänge zu verkraften und stellt sich der Mission Landesliga mit einem neuen Trainerteam um Chefcoach Oliver Glöden.

So ging die neue Spielzeit für die Deutener gleich perfekt los: Im ersten Pflichtspiel unter Neu-Coach Lukas Große-Puppendahl siegte man im Westfalenpokal über den Verbandsligisten Grün-Weiß Nottuln mit 3:1 − Ein mehr als gelungener Einstand.

Die Vorbereitung des Landesliga-Neulings dürfte die Vorfreude auf die kommende Saison jedoch nicht gerade gesteigert haben, so gab es gegen mehrere niederklassigere Teams teils deftige Niederlagen einzustecken (0:3 gegen KF Sharri Dortmund; 1:6 gegen TuS SG Oestinghausen; 0:3 gegen TuS Germania Lohauserholz-Daberg).

Derby im "Hiärtken"

Der FC Vorwärts Wettringen war zweifelsohne die Mannschaft des vergangenen Saisonendspurts. Zwölf Spiele in Serie blieben die Blau-Weißen ungeschlagen und packten so auf den letzten Metern den einst unrealistisch erscheinenden Klassenerhalt.

Im Sommer tat sich bei den Wettringern aber so einiges: Die Ära von Trainer Patrick Wensing, den es zum FC Schüttorf 09 zog, endete und Philipp Hölscher trat seine Nachfolge an. Sein erstes Pflichtspiel − die erste Kreispokalrunde gegen den B-Ligisten Westfalia Leer − bestritten seine Mannen standesgemäß und erwartbar mit dem Einzug in die zweite Runde (6:0).

In der zweiten Runde des Kreispokal Steinfurt steht auch bereits der kommende Gegner zum Ligaauftakt: Der SC Altenrheine. Der amtierende Pokalsieger schlug A-Ligist Fortuna Emsdetten mit 4:0 und sicherte sich so das Weiterkommen. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Vorwärts und dem SCA ist die Trainersituation. Denn auch am Kanal streichte mit Marc Wiethölter ein Coach die Segel, der große Fußstapfen hinterlässt. Neuer Chefcoach bei den Rheinensern ist Guido Göcke, der schon in den letzten Jahren dem Trainerstab als spielender Co-Trainer angehörte.

In den beiden Duellen in der vergangenen Saison behielt der SCA die Oberhand, siegte im Hinspiel mit 4:0, das Rückspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Sollten die Wettringer ihren Schwung aus der letzten Spielzeit konserviert haben, dürfte es für Altenrheine am kommenden Sonntag jedoch eine deutlich härtere Nuss werden.

Die Partien des 1. Spieltags im Überblick:

So, 10.08, 15:00:

Vorwärts Wettringen : SC Altenrheine

Hammer SpVg : Westfalia Gemen

ASK Ahlen : DJK Borussia Münster

VfL Senden : SV SW Lembeck

Lüner SV : Ibbenbürener SpVg

Werner SC : SV Burgsteinfurt

Emsdetten 05 : SV Dorsten-Hardt

So, 10.08, 15:15

SV Rot-Weiß Deuten : SG Bockum-Hövel