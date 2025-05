Landesliga 4: Spitzen-Duo punktgleich, nächster Absteiger steht fest

Ahauser Sieg in Epe besiegelt Abstieg, Ibbenbüren gegen Münster zurück in der Erfolgsspur, Gemen sichert Klassenerhalt, Ernüchterung im Tabellenkeller − hier ist der Rückblick auf den 32. Spieltag in der Landesliga 4.

Aber zurück zum Spiel: Die 330 Zuschauer in den Bülten bekamen so einige Tore zu sehen. Nur dürften die nach dem Ermessen der meisten Zuschauer wohl auf der falschen Seite gefallen sein. Nach einer torlosen ersten Hälfte kamen die Eintrachtler wie ausgewechselt zurück auf den Platz: Top-Torjäger Christopher Behrendt ließ mit seinem Treffer zum 0:1 den Knoten platzen (55'). Binnen 15 Minuten legten die Ahauser in Person von Till Dresemann (63') und Lennart Varwick (70') doppelt nach. Den Deckel machte schlussendlich der eingewechselte Justus Schücker drauf, der mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für den 0:4-Endstand sorgte (90+2').

Ganz andere Gefühlswelt auf Seiten der Eperaner: Auch wenn die Restchancen auf den Klassenerhalt vor dem Spiel verschwindend gering waren − Die Gewissheit des Abstiegs in die Bezirksliga bleibt eine bittere. Der Fokus beim FCE liegt nun auf dem verbleibenden Highlight der Saison. Denn die Mannschaft von Ralf Cordes wird in der kommenden Woche (Do, 29.05) im Finale des Kreispokal Ahaus-Coesfeld gegen Westfalenligist Grün-Weiß Nottuln antreten. Sollte Epe sich den Pokalsieg sichern, geht man in der kommenden Spielzeit im Westfalenpokal an den Start − und das als Bezirksligist!

Mit dem Sieg in Epe zieht Ahaus mit dem FC Nordkirchen gleich. Zwei Spieltage vor Schluss geht der Kampf um den direkten Aufstieg in die Westfalenliga somit in die heißeste Phase. Die zuletzt eher inkonstanten Nordkirchener gastieren noch beim TuS Haltern und empfangen am letzten Spieltag den Tabellenletzten Eintracht Coesfeld. Ahaus hingegen hat mit dem SC Altenrheine und der Hammer SpVg noch zwei etwas härtere Nüsse zu knacken.

Haltern verpasst Befreiungsschlag

Trotz zweifacher Führung misslingt dem TuS Haltern im Auswärtsspiel gegen Vorwärts Wettringen der so sehr benötigte Befreiungsschlag. Zunächst brachte Halterns Marcel Klakus seine Mannschaft früh in Führung (11'). Zum Ende der ersten Halbzeit fanden die Wettringer jedoch noch die Antwort: Mats Thiemann stellte nur kurz vor dem Pausenpfiff wieder auf Remis (45'). Auch in der zweiten Hälfte gelang den Gästen wieder der Führungstreffer, als Arian Schuwirth zum 1:2 traf (70'). Doch auch diese Führung sollte es nicht bis ins Ziel schaffen. Nils Bußmann traf in der 86. Spielminute zum 2:2-Endstand.

Die Punkteteilung im Keller-Krimi stellt wohl keinen der beiden Kontrahenten so richtig zufrieden. Wettringen bleibt zwar im zehnten Spiel in Folge ungeschlagen, verpasst aber die Chance die Abstiegsränge vorzeitig zu verlassen. Der TuS ist nun seit sechs Partien ohne Sieg. Am kommenden Spieltag empfängt die Elf von Interimstrainer Tim Abendroth dann den FC Nordkirchen, am letzten Spieltag setzt man spielfrei aus − mit Punkten ist am Stausee also nicht wirklich mehr zu rechnen. Um den Klassenerhalt dennoch zu erreichen wäre man also auf Schützenhilfe angewiesen.

Die Ergebnisse des 32. Spieltags im Überblick:

SV Dorsten-Hardt – SV Rot-Weiß Deuten 1:1

SV Dorsten-Hardt: Philipp Hirsch, Jens Maximilian Lensing, Evans Ankomah-Kissi, Jonas Grütering, Tobias Portmann, Jannis Scheuch, Lukas Husmann, Jan Tewes, Alexander Brefort, Lukas Matena, Sidney Serge Tekoe - Trainer: Christoph Schlebach

SV Rot-Weiß Deuten: Julian Jaworek, Robin Pötter, Dogan Yildiz, Jonas Goeke, Nils Falkenstein (92. Kieron Ihnen), Timo Haarmann (14. Luca Händchen), Ben Beisenbusch, Pascal Hingst, Moritz Noetzel (72. Tarek El Meshai), Kevin Tshimanga-Dilangu, Delowan Nawzad - Trainer: Mike Ratkowski

Schiedsrichter: Giuseppe Mele

Tore: 1:0 Sidney Serge Tekoe (37.), 1:1 Kevin Tshimanga-Dilangu (59. Foulelfmeter)



Borussia Münster – Ibbenbürener SpVg 1:5

Borussia Münster: Philipp Oluts, Jan Henrik Springeneer, Michel Johannes Schrick, Josse Gerick, Nils Burchardt, Mats Klosa (85. Max Nordiek), Paul Vincent Sträter (63. Hafani Bouraima), Julian Meyer, Fabio Leschinsky-Rosales (63. Klaas Lecke), Maximilian Wüst (85. Diaoul Tchadjobo), Ansumana Nyassi - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener

Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Christopher Nietiedt (76. Tim Mietenkorte), Ole Schürbrock, Luca Klostermann, Matthias Eiter, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper (73. Bjarne Christian Muck), Florian Krasniqi, Glenn Schröer, Maximilian Pelle, Kevin Hagemann - Trainer: Alexander Lust

Schiedsrichter: Fabian Niehus (Bad Oeynhausen)

Tore: 0:1 Florian Krasniqi (3.), 1:1 Maximilian Wüst (9. Foulelfmeter), 1:2 Maximilian Pelle (28.), 1:3 Marvin Hagemann (45.), 1:4 Kevin Hagemann (66.), 1:5 Marvin Hagemann (82.)



FC Epe – SV Eintracht Ahaus 0:4

FC Epe: Niklas Baumann, Thorsten Hüsing, Kilian Daniel Voss, Noah Eglins, Timo Schönherr (77. Schaquil Nicklas Soares), Ricardo Deiters, Eric Reckels, Matteo Schultewolter (77. Ben van Almsick), Jannik Holtmann, Kamaljit Singh (77. Philipp Hörst), Kerhad Jasem - Trainer: Ralf Cordes

SV Eintracht Ahaus: Igor Levchenko (70. Rafael Romero Ponce), Timo Brillert, Christopher Ransmann, Felix Gövert, Janis Jan Noack, Christian Rosing (88. Stanly Vinke), Till Dresemann (70. Jannes Brüning), Lennart Varwick, Jannik Wigbels, Christopher Behrendt (84. Justus Schücker), Jonathan Noack (70. Simon Lovermann) - Trainer: Frank Wegener

Schiedsrichter: Nick Kurt Schneider

Tore: 0:1 Christopher Behrendt (55.), 0:2 Till Dresemann (63.), 0:3 Lennart Varwick (70.), 0:4 Justus Schücker (90.+2)



SC Altenrheine – Westfalia Gemen 2:4

SC Altenrheine: Steffen Söndgen, Niklas Huesmann (69. Levin Damer), Henry Südhoff (86. Fabian Kray), Noah Saalfeld, Joel Flasse, Yannik Langner (64. Lars Bieker), Luca Huesmann (69. Dustin Reiners), Marvin Strotmann, Tim Schmidt (69. Max Stermann), Vadim Schmidt, Fabian Hüer - Trainer: Marc Wiethölter

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Frederik Vorholt, Kevin Miller, Nils Gettler, Lennart Südholt, Noah Lohaus (89. Max Derksen), Jost Elias Gehling, Jelke Willem Elferink (53. Lukas Kemper), Florian Girnth, Johannes Koschmieder, Justin Marquart (90. Sebastian Vaalbrock) - Trainer: Georg Geers

Schiedsrichter: Hendrik Rottkord

Tore: 0:1 Nils Gettler (11.), 1:1 Fabian Hüer (33. Foulelfmeter), 1:2 Noah Lohaus (59.), 1:3 Johannes Koschmieder (83.), 2:3 Fabian Hüer (90.+5), 2:4 Florian Girnth (90.+6)



Hammer SpVg – Werner SC 4:0

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin, Cris Adeyeemi Ojo, Noel Dülek (87. Soner Aydin), Jan Erkeling, Jonas Woitaschek, Jovan Mihajlovic (67. Leandro Elias Elbing), Hendrik Beste (78. Lorik Beka), Niclas Noldes, Amar Husic (80. Justin Simmes) - Trainer: Ralph Oberdiek

Werner SC: Manuel Linke, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl (70. Lukas Nattler), Nico Holtmann, Steffen Happe (65. Moatez Barakat Omar), Jannik Prinz (72. Tim Dirk Abdinghoff), Yannick Lachowicz (70. Frederic Fischer), Finn Drücker, Leon Becker, Jason Jäger, Robin Przybilla - Trainer: Lars Müller

Schiedsrichter: Noah Bode

Tore: 1:0 Jovan Mihajlovic (25.), 2:0 Amar Husic (34.), 3:0 Hendrik Beste (53.), 4:0 Leandro Elias Elbing (68.)



TSG Dülmen – SV Burgsteinfurt 1:3

TSG Dülmen: Aziz Retzep, Patrick Besler, Roman Espeter, Mario Espeter, Dominik Arnsmann, Alexander Kock, Philipp Benterbusch (32. Calvin Friedag), Andrej Sachabutdinov (37. Karam Alnaji), Lasse Radke, Tobias Korte, Sven Majewski (18. Gioel Aresu) - Trainer: Ahmed Ibrahim

SV Burgsteinfurt: Hannes Schäperklaus, Lars Bode, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Helio Ricardo Faria da Silva, Jason Petris (74. Max Thüning), Volkan Haziri (85. Jonah Behrendt), Julius Fliß (63. Rafael Branquinho), Alex Dubs (77. Umut Berke), Joshua Olden, Neriman Kocevic (86. Raul-Luca Prieto Rodriguez) - Trainer: Christoph Klein-Reesink

Schiedsrichter: Marcel Kaufmann

Tore: 0:1 Steffen Exner (21.), 0:2 Alex Dubs (42.), 0:3 Neriman Kocevic (48. Foulelfmeter), 1:3 Karam Alnaji (71.)



VfL Senden – DJK Eintracht Coesfeld 3:0

VfL Senden: Niklas Beilcke, Marvin Tjaden, Tom Schloegl (46. Marvin Müller), Jasper Laurenz Kleuter, Eldin Celebic (72. Jean Emmanuel Itoua), Tim Castelle, Hussein Fayad (57. Lucas Morzonek), Tim Hermann, Ali Shinawi, Matthias Althaus (82. Prince Sanyang), Aljoscha Kottenstede (80. Jermaine Jeyanthira) - Trainer: Rabah Abed

DJK Eintracht Coesfeld: Jannis Thentie, Bastian Domeier, Tobias Hüwe, Jonas Berding, Philip Luca Schink, Hannes Ueding (73. Simon Brück), Heinrich Krampe, Maximilian Kiffmeyer, Aaron Schölling (68. Julien Thentie), Maximillian Funkner (80. Lukas Rix), Wilm Schulze Baek (46. Jonas Warmes) - Trainer: Patrick Koster - Trainer: Karsten Erwig

Schiedsrichter: Björn Martin

Tore: 1:0 Tim Castelle (10.), 2:0 Aljoscha Kottenstede (39.), 3:0 Matthias Althaus (82.)



Vorwärts Wettringen – TuS Haltern am See 2:2

Vorwärts Wettringen: Tobias Brünen, David Ratering, Paul Höffer, Nils Bußmann, Hendrik Artmann (89. Thomas Hils), Jens Schnermann (64. Nils Weyring), Leonard Zenuni (78. Max Leonard Bültbrun), Philipp Gering (73. Mattes Stein), Ole Stein, Mats Thiemann, Noah Schilling (92. Patrick Voß) - Trainer: Patrick Wensing

TuS Haltern am See: Maurice Mecking, Lennart Rademacher, Nils Fabisiak, Max Michalak, Jonas Weid, Lorenz Alsmann, Torben Kranz (63. Semih Gülsoy), Cedric Arndt, Marcel Klakus, Vangjel Frashëri (46. Arian Phil Schuwirth), Dennis Ben Kurtoglu (81. Andre Anhuth) - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Christian Arends

Tore: 0:1 Marcel Klakus (11.), 1:1 Mats Thiemann (45.), 1:2 Arian Phil Schuwirth (70.), 2:2 Nils Bußmann (86.)