Landesliga 4: Spannung im Auf- und Abstiegskampf gipfelt

180 Minuten Landesliga-Fußball sind für die meisten Teams der Liga noch zu gehen. Eine Saison, die sowohl im Auf- wie im Abstiegskampf auf Augenhöhe verlief, beschert uns nun zwei Spieltage vor dem Saisonende gleich mehrere Dramen. Der Zweikampf zwischen den Aufstiegs-Rivalen Eintracht Ahaus und FC Nordkirchen geht in die nächste Runde, im Tabellenkeller sind noch zwei Abstiegsplätze zu vergeben − am 33. Spieltag stehen die nächsten Entscheidungen an.

Am kommenden Spieltag treten die Eintrachtler bereits am Samstag an: Um 15:30 Uhr gastiert der SC Altenrheine an der Graeser Straße. Die Mannschaft von Marc Wiethölter spielt eine mehr als ordentliche Saison und wird diese wohl im gesicherten Tabellenmittelfeld beenden. Neben den zwei restlichen Landesliga-Partien steht dem SCA noch ein richtiges Highlight zum Ende der Saison ins Haus: Im Pokalfinale des Kreispokal Steinfurt trifft Altenrheine auf Westfalenligist SV Mesum. Da das Finale schon am kommenden Mittwoch steigt, wurde die Liga-Partie auf den Samstag vorverlegt − Ob der SCA das Aufeinandertreffen mit der Eintracht im Schongang fahren wird? Den Ahausern dürfte es recht sein. Mit einem Sieg am Samstagnachmittag würde man tabellarisch zumindest kurzzeitig an Nordkirchen vorbeiziehen und den größtmöglichen Druck aufbauen.

Nordkirchen trifft knapp 24 Stunden später auf den TuS Haltern. Für den TuS ist es bereits das letzte Saisonspiel, so setzt die Mannschaft von Interimstrainer Tim Abendroth am letzten Spieltag spielfrei aus. Der Tabellenführer trifft am Sonntag auf eine Halterner Mannschaft, die im Grunde zum Punkten verdammt ist: Mit Borussia Münster, Vorwärts Wettringen und der TSG Dülmen befindet man sich in einem Vierkampf um den Klassenerhalt, zwei Teams werden am Ende der Saison in den sauren Apfel beißen müssen. Zurücklehnen kann und darf hier also keinesfalls die Devise sein. Auch für den FC Nordkirchen muss spätestens jetzt klar sein: Aussetzer, wie zuletzt die Niederlage gegen den Tabellenvierzehnten Vorwärts Wettringen, könnten ab jetzt das Verpassen des Wiederaufstiegs bedeuten.