Landesliga 4: Showdown im Aufstiegskampf

Die Saison läuft dem Ende entgegen. Der Spannung tut das in der Landesliga 4 aber absolut keinen Abbruch: Das Duell des Spitzenduos, bestehend aus dem FC Nordkirchen und Eintracht Ahaus geht in die nächste Runde und der Abstiegskampf bleibt eine hauchdünne Angelegenheit, in der noch so einige Teams mitmischen. Wir schauen auf den 31. Spieltag in der Landesliga 4.

Team der Stunde gastiert in Nordkirchen In der FuPa-Formtabelle der Liga zeichnet sich mal wieder eine waschechte Überraschung ab. Denn ja, ihr seht richtig − der FC Vorwärts Wettringen, Tabellenfünfzehnter und im Kampf um den Klassenerhalt eigentlich schon so gut wie abgeschrieben gewesen, rangiert dort auf dem zweiten Platz. Nur Eintracht Ahaus beweist derzeit eine stärke Form. Die Wettringer kassierten keine Niederlage in den letzten fünf Partien und siegten zuletzt drei Mal in Folge. Da kam die spielplanbedingte Zwangspause für die Blau-Weißen ja eher unverhofft.

Auf der anderen Seite bekam Vorwärts-Coach Patrick Wensing und sein Trainerteam eine Woche mehr Zeit um sich auf ein richtig großes Spiel vorzubereiten. Am Sonntagnachmittag treten die Wettringer beim Ligaprimus FC Nordkirchen an. Ein Spiel, in dem keine der beiden Mannschaften etwas herzugeben hat und mit der aktuellen Formstärke der Wettringer eine durchaus spannende Begegnung zu erwarten ist. Nordkirchens Vorsprung auf die Eintracht aus Ahaus beträgt vor dem kommenden Spieltag nur noch vier Punkte. Und das mit einem Spiel mehr. Klar, der Aufstieg liegt noch in den Händen der Nordkirchener, dafür dürfen sie sich aber im, tabellarisch ziemlich klaren, Duell mit dem Wettringern keinen Fehltritt erlauben. Haltern gegen Senden unter Druck