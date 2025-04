Landesliga 4: Keller schlägt Spitze! Top-Teams stolpern überraschend

Verkehrte Welt in der Landesliga 4! Die TSG Dülmen schlägt den FC Nordkirchen, Vorwärts Wettringen siegt beim SV Dorsten-Hardt, der FC Epe dreht die Partie gegen Rot-Weiß Deuten und Eintracht Ahaus kommt gegen Westfalia Gemen nicht über ein Remis hinaus. Ich verzichte an dieser Stelle mal auf alle Wortwitze in puncto Auferstehung und Osterwochenende.

Der Sieg gegen den Ligaprimus dürfte den Dülmenern zunächst wohl grenzenlose Freude bescheren, der Blick aufs Handy könnte die Laune möglicherweise wieder etwas dämpfen. Denn mit Vorwärts Wettringen siegte auch der direkte Verfolger der TSG − und auch hier war der Erfolg ähnlich unerwartet. Klar, Vorwärts verzeichnet eine klar aufsteigende Formkurve in den vergangenen Wochen und siegte erst am Donnerstagabend gegen Abstiegskonkurrent Dülmen. Am heutigen Sonntag bekamen es die Wettringer aber mit dem SV Dorsten-Hardt zu tun − der zweitbesten Rückrundenmannschaft.

Doch mit dem Rückenwind der letzten Spiele traten die Wettringer auch in Dorsten selbstbewusst und siegeslustig auf: Nach nicht einmal einer halben Stunde führen die Gäste durch die Treffer von Mats Thiemann (4') und Noah Schilling (28') mit 0:2. Diese Führung rettete Vorwärts nicht nur in die Halbzeitpause, sondern verwaltete den Vorsprung über die ganzen 90 Minuten. Durch eine gelb-rote Karte in der 67. Minute musste der SV Hardt die Schlussphase in Unterzahl bestreiten.

Epe nach bitterem Last-Minute-Knockout wieder in der Spur

Alle guten Dinge sind drei: Der FC Epe schlägt den Tabellendritten Rot-Weiß Deuten trotz Rückstand. Nachdem der FCE am Donnerstagabend gegen Eintracht Coesfeld in letzter Sekunde den Sieg liegen ließ, überrascht dieser Turnaround binnen weniger Tage umso mehr. Vor rund 300 Zuschauern in den Bülten gehen die Gäste aus Deuten jedoch zunächst in Führung: Mahmoud Nuno El-Dorr bringt RW in der 17. Minute in Front − eine Führung, die nicht lange halten sollte. Denn schon sechs Minuten später gleicht Vito Deiters für die Gastgeber aus (23'). Mit dem zwischenzeitlichen Remis gingen die Teams in die Kabinen. Und zum Start der zweiten Hälfte waren es dann tatsächlich die Eperaner, die den Ton angaben: Mit zwei Toren binnen weniger Sekunden, Kamaljit Singh traf zum 2:1 (59') und Thorsten Hüsing zum 3:1 (60'), überrollten die Gastgeber den geschockten Favoriten. Trotz Anschlusstreffer von Deuten in der 78. Minute gelang es dem FC Epe diesmal die knappe Führung über die Zeit zu retten.

Mit Blick auf die ebenfalls starken Ergebnisse der Abstiegskonkurrenten, könnte das Aufbäumen in Epe womöglich schon zu spät kommen. So oder so, dieser Spieltag hat das Rennen um den Klassenerhalt nochmal ordentlich angeheizt!

Alle Ergebnisse des 28. Spieltages im Überblick:

TSG Dülmen – FC Nordkirchen 1:0

TSG Dülmen: Roman Johannemann (28. Aziz Retzep), Roman Espeter, Gioel Aresu, Dominik Arnsmann, Alexander Kock, Philipp Benterbusch, Calvin Friedag, Andrej Sachabutdinov, Fadi Alnemek (82. Arne Klein), Lasse Radke, Tobias Korte - Trainer: Ahmed Ibrahim

FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Lars Wannigmann (83. Yannick Tönnes), Luca Pascal Dombrowski, Jaime Carlos Borm (69. Antonio Abazi), Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel (83. Nico Plechaty), Ufuk Ekincier, Tobias Heering (64. Lukas Bregenhorn), Simon Mors (64. Talha Temur), Con Helmer Thomas Lappen, Robin Cordes - Trainer: Mario Plechaty

Schiedsrichter: Nina Werthschulte

Tore: 1:0 Karam Alnaji (53.)



SV Dorsten-Hardt – Vorwärts Wettringen 0:2

SV Dorsten-Hardt: Philipp Hirsch, Tobias Portmann, Jannis Scheuch (68. Maximilian Supe), Lukas Husmann, Dominik Königshausen, Marius Banke (46. Sidney Serge Tekoe), Auron Etemi, Jan Tewes, Benedikt Jansen (83. Luca Sosnowski), Alexander Brefort, Lukas Matena - Trainer: Christoph Schlebach

Vorwärts Wettringen: Tobias Brünen, David Ratering, Paul Höffer (88. Max Leonard Bültbrun), Nils Bußmann, Hendrik Artmann, Leonard Zenuni (91. Noah Kiewe), Philipp Gering (73. Thomas Hils), Ole Stein, Torsten Fiefhaus (76. Patrick Voß), Mats Thiemann (85. Niklas Heeke), Noah Schilling - Trainer: Patrick Wensing

Schiedsrichter: Danny Piel

Tore: 0:1 Mats Thiemann (4.), 0:2 Noah Schilling (28.)



SV Eintracht Ahaus – Westfalia Gemen 0:0

SV Eintracht Ahaus: Igor Levchenko, Timo Brillert, Marius Kleine Schonnefeld (66. Felix Gövert), Christopher Ransmann (73. Jan Kröger), David Farwick, Simon Lovermann (46. Jonathan Noack), Janis Jan Noack (52. Jannes Brüning), Christian Rosing, Till Dresemann, Lennart Varwick, Christopher Behrendt - Trainer: Frank Wegener

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Frederik Vorholt, Kevin Miller (83. Max Derksen), Nils Gettler, Lennart Südholt, Noah Lohaus (92. Leonard Veith), Jost Elias Gehling, Lukas Kemper (60. Jelke Willem Elferink), Alexander Bilski (46. Amer Aldairiah), Johannes Koschmieder, Justin Marquart - Trainer: Georg Geers

Schiedsrichter: Fabian Bernschein

Tore: keine Tore



Borussia Münster – Werner SC 1:3

Borussia Münster: Philipp Oluts, Mathis Schrick, Jan Henrik Springeneer, Josse Gerick, Mats Klosa, Paul Vincent Sträter (74. Giovanni Amouzou), Julian Meyer, Klaas Lecke, Fabio Leschinsky-Rosales (81. Hafani Bouraima), Maximilian Wüst, Diaoul Tchadjobo (59. Cebrail Demir) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener

Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl (66. Eftal Calikbasi), Zoran Martinovic, Nico Holtmann, Jannik Prinz (91. Finn Drücker), Yannick Lachowicz (86. Frederic Fischer), Colin Lachowicz, Leon Becker (93. Henrik Warnecke), Jason Jäger, Robin Przybilla (74. Tim Dirk Abdinghoff) - Trainer: Lars Müller

Schiedsrichter: Darius Leander Grob

Tore: 1:0 Paul Vincent Sträter (47.), 1:1 Marvin Stöver (49. Foulelfmeter), 1:2 Jannik Prinz (84.), 1:3 Jason Jäger (90.+1)



FC Epe 1912 – SV Rot-Weiß Deuten 3:2

FC Epe 1912: Niklas Baumann, Thorsten Hüsing, Kilian Daniel Voss, Vito Deiters (83. Schaquil Nicklas Soares), Timo Schönherr, Ricardo Deiters, Loris Deiters (83. Henrico Holtkamp), Matteo Schultewolter (46. Mario Coelho Carneiro), Philipp Hörst (91. Kerhad Jasem), Kamaljit Singh (92. Noah Eglins), Jan Kühlkamp - Trainer: Ralf Cordes

SV Rot-Weiß Deuten: Julian Jaworek, Dennis Hubert, Robin Pötter, Dogan Yildiz (73. Ben Beisenbusch), Tarek El Meshai, Jonas Goeke, Pascal Hingst (66. Kieron Ihnen), Moritz Noetzel, Mahmoud Nuno El-Dorr, Kevin Tshimanga-Dilangu (66. Nils Falkenstein), Delowan Nawzad - Trainer: Mike Ratkowski

Schiedsrichter: Anton Friedrich Müller

Tore: 0:1 Mahmoud Nuno El-Dorr (17.), 1:1 Vito Deiters (23.), 2:1 Kamaljit Singh (59.), 3:1 Thorsten Hüsing (60.), 3:2 Delowan Nawzad (78.)



SC Altenrheine – DJK Eintracht Coesfeld 3:2

SC Altenrheine: Steffen Söndgen, Max Stermann, Fabian Kray (62. Vadim Schmidt), Henry Südhoff, Noah Saalfeld, Joel Flasse (86. Robin-Joel Kamp), Thorben Kortenhorn (58. Lars Bieker), Yannik Langner, Marvin Strotmann (81. Niklas Huesmann), Arne Üffing, Levin Damer (70. Tim Schmidt) - Trainer: Marc Wiethölter

DJK Eintracht Coesfeld: Nils Berding, Bastian Domeier, Steffen Edeler, Tobias Hüwe, Philip Luca Schink (85. Kilian Lind), Hannes Ueding, Heinrich Krampe, Maximilian Kiffmeyer, Marius Borgert (52. Wilm Schulze Baek), Aaron Schölling (58. Amir Saleh), Maximillian Funkner - Trainer: Patrick Koster - Trainer: Karsten Erwig

Schiedsrichter: Eugen Fritz

Tore: 1:0 Joel Flasse (8.), 2:0 Marvin Strotmann (11.), 3:0 Levin Damer (21.), 3:1 Philip Luca Schink (52.), 3:2 Kilian Lind (86.)



Hammer SpVg – TuS Haltern am See 0:0

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin, Cris Adeyeemi Ojo, Noel Dülek, Leon Schneider, Jan Erkeling (75. Jonas Woitaschek), Jovan Mihajlovic (72. Amar Husic), Hendrik Beste (74. Fabian Lleshaj), Soner Aydin, Leandro Elias Elbing - Trainer: Ralph Oberdiek

TuS Haltern am See: Maurice Mecking, Andre Anhuth, Nils Fabisiak (89. Nico Lange), Max Michalak, Jonas Weid, Torben Kranz, Cedric Arndt (68. Semih Gülsoy), Marcel Klakus, Vangjel Frashëri (87. Jonah Sandkühler), Dennis Ben Kurtoglu (75. Tom Nöldemann), Paul Keller (60. Arian Phil Schuwirth) - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Stefan Tendyck

Tore: keine Tore



Ibbenbürener SpVg – SV Burgsteinfurt 1:1

Ibbenbürener SpVg: Sven Hübner, Adrian Thal, Ole Schürbrock, Matthias Eiter (82. Luca Klostermann), Marvin Hagemann (66. Niklas Pollok), Julian Wesselkämper, Florian Krasniqi (84. Timo Zimmermann), Niklas Richter (66. Bjarne Christian Muck), Glenn Schröer, Arton Balja (75. Lukas Börgel), Kevin Hagemann (66. Niklas Pollok) - Trainer: Alexander Lust

SV Burgsteinfurt: Hannes Schäperklaus, Hannes Lennard Brodner, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Helio Ricardo Faria da Silva, Jason Petris, Volkan Haziri, Julius Fliß (67. Joshua Olden), Alex Dubs, Umut Berke, Neriman Kocevic - Trainer: Christoph Klein-Reesink

Schiedsrichter: Welat Filizay

Tore: 1:0 Julian Wesselkämper (14.), 1:1 Neriman Kocevic (48.)