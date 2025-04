Landesliga 4: Kann die Hammer SpVg den freien Fall stoppen?

Die Sorgenfalten aller Fußballbegeisterten, die es mit der Hammer Spielvereinigung halten werden tiefer. Dabei startete der Verbandsliga-Absteiger eigentlich ziemlich solide in die Saison und schloss die Hinrunde mit 26 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz ab − zwar deutlich hinter der Spitze, jedoch ließ die sportliche Situation im Spätherbst des vergangenen Jahres auch keine großen Abstiegsängste zu. Was in der Rückrunde bislang folgte, machte so einige Erfolge der Hinserie zunichte: Sieben Spiele, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Damit ist die HSV die schlechteste Mannschaft seit Rückrundenstart.

Mittlerweile trennt Hamm nur noch zwei Punkte von der TSG Dülmen auf dem 14. Tabellenplatz, der den Abstieg in die Bezirksliga bedeutet. Umso wichtiger wird das kommende Spiel für die Mannschaft von Ralph Oberdiek: Der Tabellenfünfzehnte Vorwärts Wettringen gastiert in Hamm. Und die reisen in der wohl bislang stärksten Phase ihrer Saison an − Die Blau-Weißen sind seit vier Spielen ungeschlagen, rangen unter anderem der Ibbenbürener SpVg und dem SC Altenrheine jeweils ein Remis ab.

Setzt sich für Vorwärts der Positiv-Trend fort und Hamm bleibt wieder einmal ohne Dreier, könnte sich die sportliche Situation bei der HSV so langsam richtig zuspitzen. Im Worst-Case-Szenario wäre sogar das Abrutschen in die Abstiegszone am Wochenende möglich.