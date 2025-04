Landesliga 4: Entscheidet der kommende Spieltag im Abstiegskampf?

Englische Woche ist in der westfälischen Landesliga 4 angesagt! Aufgrund des anstehenden Osterwochenendes wird sowohl am Donnerstagabend, wie am Montagabend gespielt. In dieser Spieltags-Vorschau blicken wir zunächst einmal auf die vielversprechendsten Partien am heutigen Donnerstag.

Man könnte behaupten der FC Vorwärts Wettringen hat sich in den letzten Wochen stabilisiert. Und grundsätzlich behalt man damit auch Recht. Punktgewinne wie die beiden Partien gegen die Ibbenbürener Spielvereinigung (0:0) oder den SC Altenrheine (1:1) zeugen davon. Der Haken an der Sache: Mit noch immer nur 21 Punkten auf dem Konto und einem Rückstand von neun Punkten auf den klassenerhaltenden 13. Tabellenplatz, reichen Punkteteilungen langsam einfach nicht mehr aus. Wenn der, zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich wirkende, Klassenerhalt im "Hiärtken" gelingen soll müssen Siege her.

Da kommt der Keller-Kracher gegen die TSG Dülmen gerade richtig. Die TSG hatte sich nach einer enttäuschenden Hinrunde erst wieder gefangen und schon geriet sie in die nächste Negativ-Serie. Aus den letzten fünf Partien sammelten die Dülmener nur vier Punkte, zuletzt setzte es drei Mal in Folge eine Niederlage. Somit belegt der Vorjahreszweite mit derzeit 27 Punkten den 14. Tabellenplatz. Das rettende Ufer bleibt zwar in greifbarer Nähe, nur müssen die TSGler das Ruder im "Do-or-die-Spiel" gegen Vorwärts rumreißen um den Kontakt zum Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

Borussia Münster will Befreiungsschlag perfekt machen

Wer hätte das vor noch wenigen Wochen gedacht? Die Borussia aus Münster gehört mit drei Siegen in Serie zu den formstärksten Teams der Liga. Der Start in das Kalenderjahr 2025 war für die Münsteraner zunächst verheerend, so kam die Borussia mit sieben sieglosen Spielen in Folge aus der Winterpause. Der Verein trennte sich indessen vom alten Coach Julian Wiedenhöft und verlegte die bereits für den Sommer angedachte Nachfolge von Henrik Wegener auf den Trainerstuhl der "Ersten" auf Ende Februar. Wegener gelang es, die Mannschaft nach und nach wieder zurück in die Spur zu bringen und verhinderte mit der starken Punkteausbeute der letzten Wochen, dass Borussia tief in den Abstiegsstrudel gezogen wird.

Mit 31 Punkten zählt Münster zu der großen Gruppe der Mannschaften des unteren Tabellenmittelfeldes. Vom Tabellensiebten, dem Werner SC mit 34 Punkten, bis zum Tabellendreizehnten, der Hammer SpVg mit 30 Punkten, ist die Tabelle unfassbar eng getaktet. Genau inmitten dieser Gruppe kommt es am Donnerstagabend auf eine Begegnung zweier Tabellennachbarn: Der SV Burgsteinfurt empfängt Borussia Münster.

Der SVB hatte in der Hinrunde keine großen Probleme mit der neuen Spielklasse gezeigt und beendete die Hinserie auf Rang sieben. In der Rückrunde hingegen läuft der Motor der Burgsteinfurter nicht mehr ganz so sauber: Aus acht Spielen holte die Mannschaft von Christoph Klein-Reesink nur zwei Siege. Ein Saisonverlauf, der dem der Borussia gar nicht mal so unähnlich ist − absolut passend also, dass die beiden Kontrahenten nun als Tabellennachbarn und mit gleicher Punktzahl in dieses spannende Duell gehen.

Alle Partien des 27. Spieltags:

Do, 17.04, 19:00

SV Rot-Weiß Deuten : Ibbenbürener SpVg

SV Burgsteinfurt : DJK Borussia Münster

VfL Senden : SV Dorsten-Hardt

Vorwärts Wettringen : TSG Dülmen

FC Nordkirchen : Hammer SpVg

TuS Haltern : SC Altenrheine

DJK Eintracht Coesfeld : FC Epe

Do, 17.04, 19:30

Werner SC : SV Eintracht Ahaus