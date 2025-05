Landesliga 4: Coesfeld überrennt Dülmen, Haltern auf Abstiegsplatz

Gleichschritt an der Tabellenspitze: Nordkirchen und Ahaus siegen zu Null, Epe wahrt mit Sieg Mini-Chance auf den Klassenerhalt, Hamm verpasst gegen Deuten den Befreiungsschlag und Haltern fällt durch die Niederlage in Dorsten-Hardt auf einen Abstiegsrang.

Die Ergebnisse im Tabellenkeller versprechen ein fulminantes Saisonfinale. Nachdem mit Vorwärts Wettringen bereits ein Abstiegskandidat die letzten Wochen so erfolgreich gestaltete, dass der Klassenerhalt nun wieder absolut im Bereich des Machbaren liegt, könnte der FC Epe diesem Beispiel folgen. Auch wenn der Weg für die Mannschaft von Ralf Corders zugegebenermaßen doch deutlich härter erscheint. Der erste Schritt dafür, der FCE siegte am Sonntag überraschenderweise gegen den Werner SC, wäre zumindest gemacht.

Damit haben wohl nur die wenigsten gerechnet: Erst schlägt der FC Epe unter der Woche die TSG Dülmen im Kreispokal Ahaus-Coesfeld und wenige Tage später folgt der Sieg in der Liga. Und das gegen eine der stärksten Mannschaften der Rückrunde. Lange gestaltete sich die Partie in den Bülten offen, die Gastgeber traten defensiv gesichert auf und ließen im Grunde nichts anbrennen. In den zweiten 45 Minuten änderte sich die Marschroute der Eperaner schließlich. Mit mehr Risiko und Offensivspiel kamen die Chancen für die Blau-Weißen, die dann in der 65. Minute zur Führung für Epe führte: Timo Schönherr traf für die Gastgeber nach einer Hereingabe. Nur eine gute Viertelstunde später war es dann Philipp Hörst, der mit dem 2:0 die vermeintliche Entscheidung zu Gunsten der Eperaner besorgte. Zwar verkürzte Werne in der Nachspielzeit noch einmal auf 2:1, der Treffer von Jannik Prinz stellte aber keine Gefahr für den Heimsieg in den Bülten dar.

Was ein schwarzer Tag für die TSG Dülmen. Im Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen und abgeschlagenen Tabellenletzten Eintracht Coesfeld verspielt die TSG eine frühe 2:0-Führung und fängt sich schlussendlich gar sechs (!) Gegentore von der Eintracht.

Dabei verlief der Start in die Partie seitens der Gastgeber doch im Grunde perfekt: Binnen weniger Sekunden brachte Tobias Korte seine TSG in eine 2:0-Führung (22', 23'). Ein blitzschneller Doppelschlag, der den Tabellenletzten eigentlich total demoralisieren müsste, oder? Nicht mit der Eintracht aus Coesfeld. Mit den Gedanken womöglich schon in der Kabine kassierte Dülmen einen ähnlich schnellen Gegenschlag, nur wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff: Erst verkürzte Maximilian Funkner auf 2:1 (42'), dann stellte Marius Borgert auf Remis (45').

Der Start in die zweite Hälfte verlief für die TSG dann ähnlich mies, wie die erste Hälfte endete: Zehn Minuten nach Wiederanpfiff verwandelte Aaron Schölling einen Elfmeter für die Gäste, weitere zehn Minuten später erhöhte Maximilian Funkner mit seinem zweiten Treffer des Tages sogar auf 2:4 (65'). Den Versuch eines Comebacks der Dülmener, Patrick Besler traf in der 70. Spielminute zum 3:4, erstickten die Eintrachtler ganz in der Tradition dieser Partie gleich mit einem weiteren Doppelschlag: Tobias Hüwe stellte in der 79. Minute den alten Abstand von zwei Toren wieder her, den Schlusspunkt der Partie setzte dann erneut Maximilian Funkner. Sein drittes Tor erzielte er in der 85. Minute.

Der Sieg der Coesfelder setzt ein deutliches Zeichen an den Rest der Liga. Die Eintracht wird im Sommer zwar den Gang zurück in die Bezirksliga antreten, bleibt aber für die restlichen Gegner kein angenehmer Kontrahent. Für Dülmen bedeutet die Niederlage das Abrutschen auf den dreizehnten Tabellenplatz, da Westfalia Gemen mit einem überraschenden 0:3-Auswärtssieg bei der Ibbenbürener Spielvereinigung bis auf den zehnten Rang vorbeizieht. Lediglich die Niederlage des TuS Haltern bewahrt die TSG noch vor einem Abstiegsplatz. Mit jeweils 33 Punkten und einem Torverhältnis, das sich nur minimal unterscheidet stehen die beiden Teams aber denkbar nah aneinander.

Alle Ergebnisse des 30. Spieltags im Überblick:

VfL Senden – FC Nordkirchen 0:1

VfL Senden: Leon Friedrich, Marvin Tjaden, Jasper Laurenz Kleuter, Eldin Celebic, Hussein Fayad (63. Matthias Althaus), Lucas Morzonek, Tim Hermann (75. Tim Castelle), Marvin Müller, Ali Shinawi, Jermaine Jeyanthira (46. Joshua Dabrowski), Aljoscha Kottenstede - Trainer: Rabah Abed

FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Lars Wannigmann, Luca Pascal Dombrowski, Dominik Dupke (90. Amer Masic), Lukas Bregenhorn, Linus Hensler (54. Talha Temur), Daniel Jonas Seidel (46. Robin Schwick), Tobias Heering, Lutz Schaemann (54. Ufuk Ekincier), Con Helmer Thomas Lappen (80. Jaime Carlos Borm), Robin Cordes - Trainer: Mario Plechaty

Schiedsrichter: David Kleinstück

Tore: 0:1 Ufuk Ekincier (60. Foulelfmeter)



Borussia Münster – SV Eintracht Ahaus 0:2

Borussia Münster: Philipp Oluts, Mathis Schrick, Jan Henrik Springeneer, Giovanni Amouzou (81. Michel Johannes Schrick), Cebrail Demir, Nils Burchardt, Mats Klosa, Paul Vincent Sträter (46. Ansumana Nyassi), Julian Meyer, Fabio Leschinsky-Rosales (71. Hafani Bouraima), Maximilian Wüst - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener

SV Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, Christopher Ransmann, David Farwick (59. Jannik Wigbels), Janis Jan Noack, Christian Rosing (90. Serhat Durmaz), Till Dresemann (87. Justus Schücker), Lennart Varwick, Christopher Behrendt (90. Stanly Vinke), Jannes Brüning, Jonathan Noack (71. Jan Kröger) - Trainer: Frank Wegener

Schiedsrichter: Dominic Stock

Tore: 0:1 Christopher Behrendt (19.), 0:2 Nils Burchardt (54. Eigentor)



FC Epe 1912 – Werner SC 2:1

FC Epe 1912: Niklas Baumann, Thorsten Hüsing, Kilian Daniel Voss, Vito Deiters, Mario Coelho Carneiro, Timo Schönherr (86. Schaquil Nicklas Soares), Ricardo Deiters, Ben van Almsick (77. Henrico Holtkamp), Philipp Hörst (90. Mika Finn Siewert), Jannik Holtmann, Kerhad Jasem - Trainer: Ralf Cordes

Werner SC: Manuel Linke, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl (46. Eftal Calikbasi), Zoran Martinovic (83. Ibrahim Akalin), Steffen Happe, Jannik Prinz, Yannick Lachowicz, Finn Drücker (70. Moatez Barakat Omar), Leon Becker, Henrik Warnecke, Robin Przybilla - Trainer: Lars Müller

Schiedsrichter: Markus Töpfer

Tore: 1:0 Timo Schönherr (65.), 2:0 Philipp Hörst (79.), 2:1 Jannik Prinz (90.)



SC Altenrheine – SV Burgsteinfurt 2:1

SC Altenrheine: Jannik Sriskandarajah, Max Stermann (63. Dustin Reiners), Noah Saalfeld, Joel Flasse, Tom Bovenschulte, Yannik Langner, Luca Huesmann, Marvin Strotmann (72. Fabian Kray), Vadim Schmidt, Arne Üffing (28. Thorben Kortenhorn), Levin Damer (6. Tim Schmidt) (86. Niklas Huesmann) - Trainer: Marc Wiethölter

SV Burgsteinfurt: Jan-Simon Wilmer, Hannes Lennard Brodner, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Helio Ricardo Faria da Silva (83. Jonah Behrendt), Jason Petris, Volkan Haziri, Rafael Branquinho, Alex Dubs, Joshua Olden, Umut Berke (86. Fabian Villegas Garcia) - Trainer: Christoph Klein-Reesink

Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck)

Tore: 1:0 Tim Schmidt (31.), 1:1 Hannes Lennard Brodner (51.), 2:1 Tim Schmidt (77.)

Gelb-Rot: Jason Petris (45./SV Burgsteinfurt/)

Gelb-Rot: Max Stermann (65./SC Altenrheine/)



Hammer SpVg – SV Rot-Weiß Deuten 1:1

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin, Cris Adeyeemi Ojo, Noel Dülek (75. Soner Aydin), Jan Erkeling, Jonas Woitaschek, Jovan Mihajlovic (74. Fabian Lleshaj), Hendrik Beste (88. Daniel Schürmann), Leandro Elias Elbing, Tristan Zumbrock - Trainer: Ralph Oberdiek

SV Rot-Weiß Deuten: Julian Jaworek, Dennis Hubert, Robin Pötter, Tarek El Meshai (90. Jan Pohlmann), Nils Falkenstein (60. Kevin Tshimanga-Dilangu), Timo Haarmann, Ben Beisenbusch, Pascal Hingst, Mahmoud Nuno El-Dorr, Luca Händchen (68. Kieron Ihnen), Delowan Nawzad - Trainer: Mike Ratkowski

Schiedsrichter: Marcel Kaufmann

Tore: 1:0 Tristan Zumbrock (50.), 1:1 Kevin Tshimanga-Dilangu (88.)



TSG Dülmen – DJK Eintracht Coesfeld 3:6

TSG Dülmen: Aziz Retzep, Patrick Besler, Roman Espeter, Gioel Aresu (89. Arne Klein), Dominik Arnsmann, Philipp Benterbusch, Calvin Friedag (80. Fadi Alnemek), Andrej Sachabutdinov (68. Karam Alnaji), Kai Zalewski (70. Sven Majewski), Lasse Radke (36. Mario Espeter), Tobias Korte - Trainer: Ahmed Ibrahim

DJK Eintracht Coesfeld: Jannis Thentie, Steffen Edeler (75. Bastian Domeier), Tobias Hüwe, Philip Luca Schink, Kai Hemsing (88. Jan Terhechte), Hannes Ueding, Heinrich Krampe, Maximilian Kiffmeyer (84. Julien Thentie), Marius Borgert, Aaron Schölling (68. Jonas Berding), Maximillian Funkner (88. Maik Quent) - Trainer: Patrick Koster - Trainer: Karsten Erwig

Schiedsrichter: Mehmet Ercan

Tore: 1:0 Tobias Korte (22.), 2:0 Tobias Korte (23.), 2:1 Maximillian Funkner (42.), 2:2 Marius Borgert (45.), 2:3 Aaron Schölling (55. Foulelfmeter), 2:4 Maximillian Funkner (65.), 3:4 Patrick Besler (70.), 3:5 Tobias Hüwe (79.), 3:6 Maximillian Funkner (85.)



SV Dorsten-Hardt – TuS Haltern am See 2:1

SV Dorsten-Hardt: Philipp Hirsch, Jens Maximilian Lensing, Evans Ankomah-Kissi, Jonas Grütering, Tobias Portmann, Jannis Scheuch (78. Maximilian Supe), Lukas Husmann, Dominik Königshausen (89. Marius Banke), Jan Tewes, Lukas Matena, Sidney Serge Tekoe (82. Alexander Brefort) - Trainer: Christoph Schlebach

TuS Haltern am See: Leonhard Backmann-Stockhofe, Lennart Rademacher, Nils Fabisiak, Max Michalak, Lorenz Alsmann (58. Nico Lange), Torben Kranz, Cedric Arndt (82. Paul Keller), Vangjel Frashëri (66. Tom Nöldemann), Jonah Sandkühler (27. Jonas Weid), Semih Gülsoy (58. Arian Phil Schuwirth), Dennis Ben Kurtoglu - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff

Tore: 1:0 Sidney Serge Tekoe (40.), 2:0 Dominik Königshausen (66.), 2:1 Arian Phil Schuwirth (73.)



Ibbenbürener SpVg – Westfalia Gemen 0:3

Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Gerrit Oberhaus (85. Christopher Nietiedt), Adrian Thal (62. Matthias Eiter), Ole Schürbrock, Luca Klostermann (46. Kevin Hagemann), Bjarne Christian Muck, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper (85. Timo Zimmermann), Florian Krasniqi, Glenn Schröer, Niklas Pollok (65. Niklas Richter) - Trainer: Alexander Lust

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Frederik Vorholt, Kevin Miller (90. Max Derksen), Nils Gettler, Lennart Südholt, Noah Lohaus (85. Leonard Veith), Jost Elias Gehling, Jelke Willem Elferink (70. Lukas Kemper), Florian Girnth (75. Alexander Bilski), Johannes Koschmieder (90. Jo David Kempe), Justin Marquart - Trainer: Georg Geers

Schiedsrichter: Björn Schlingmann

Tore: 0:1 Justin Marquart (28.), 0:2 Frederik Vorholt (42. Foulelfmeter), 0:3 Johannes Koschmieder (62.)