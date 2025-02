Landesliga 4: Ausrufezeichen zum Rückrundenstart

Am heutigen Sonntag war es endlich soweit: Mit der Landesliga 4 ging die erste Landesliga Westfalens nach der gut zwei Monate langen Winterpause wieder an den Start. Langsames Auftauen? Fehlanzeige! Mit insgesamt 32 Toren in den acht Partien am Sonntagnachmittag gehört der Rückrundenauftakt gleich zu den ereignisreichsten Spieltagen der laufenden Saison. Und er sollte einige Überraschungen mit sich bringen.

Auf diesem Spiel lag das große Scheinwerferlicht am vergangenen Spieltag: Der Tabellenführer FC Nordkirchen gastierte beim Verfolger Rot-Weiß Deuten. Ein noch recht komfortables Polster von sieben Punkten auf den Tabellenzweiten hat sich der Gast durch konstant starke Leistungen in der Hinrunde erarbeitet. So fiel die Einsortierung der Begegnung leicht: Sechs-Punkte-Spiel.

Und tatsächlich sollte es den Gastgebern gelingen den Ligaprimus zu Fall zu bringen. Delowan Nawzad behält kurz vor Pausenpfiff die Nerven und bringt Deuten vom Elfmeterpunkt in Führung (45'). Jene Führung sollten die Gäste aus Nordkirchen in den zweiten 45 Minuten nicht mehr umstoßen können und so beschert der goldene Treffer aus elf Metern Rot-Weiß drei enorm wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung. Mit dem sechsten Sieg in Folge verkürzt Deuten den Nordkirchener Vorsprung auf vier Zähler. Einmal mehr unterstreicht das Team von Mike Ratkowski die bemerkenswerte Heimstärke: In neun Heimspielen siegte man acht Mal, lediglich das erste Heimspiel der Saison gegen den Verbandsliga-Absteiger TuS Haltern blieb ohne Sieger (1:1).

Mit dem fünften ungeschlagenen Heimspiel in Serie setzt sich der Werner SC von den Abstiegsrängen ab. Mit 2:1 siegte die Elf von Lars Müller unerwartet gegen den Tabellenfünften VfL Senden. Nach gut einer halben Stunde sorgte Moataz Barakat Omar für die Führung des WSC (33'), welche allerdings noch vor der Halbzeitpause durch Bruno Geister egalisiert wurde, der Senden vom Elfmeterpunkt zurück in die Partie brachte (44'). In der 76. Spielminute gelang Nico Holtmann der erneute Führungstreffer für die Gastgeber, der dann auch das Endresultat markierte. Für Werne springen drei wichtige Punkte im engen Tabellenkeller raus, die den WSC auf Rang zwölf hiefen. Der VfL Senden bleibt auf Platz fünf.

Grund zum Jubeln gab es auch für die Eintracht aus Coesfeld: Mit 3:1 siegt der Aufsteiger gegen den TuS Haltern. Unbestritten zum Held des Tages schießt sich Coesfelds Stürmer Philip Schink. Alle drei Treffer der Eintracht gehen auf das Konto des Angreifers. Der Sieg zum Rückrundenauftakt dürfte den Blau-Weißen einen ordentlichen Schub an Zuversicht verleihen, den Klassenerhalt in der Landesliga erreichen zu können. In der Tabelle übergibt die Eintracht die rote Laterne wieder an Vorwärts Wettringen, die beim Lokalrivalen SV Burgsteinfurt mit 4:1 verloren. Haltern verpasst die Chance, sich in den sichereren Gefilden des Tabellenmittelfeldes zu etablieren und steht mit weiterhin 18 Punkten nur einen Zähler über der Abstiegszone.

Altenrheine überrollt Ibbenbüren

Einen rabenschwarzen Tag erwischte die Ibbenbürener Spielvereinigung. Vor heimischer Kulisse wurde die ISV mit 0:5 vom SC Altenrheine abgewatscht. Albträume könnte die Ibbenbürener Defensive vor allem von SCA-Stürmer Levin Damer bekommen: In gerade einmal elf Minuten schnürt Damer einen Hattrick (33', 41', 44') und hat damit große Anteile an der 0:4-Pausenführung der Gäste. Auch in der zweiten Halbzeit verzagt die ISV daran sich selbst auf die Anzeigetafel zu bringen. So macht der eingewechselte Luca Huesmann mit seinem Treffer (78') zum 0:5-Endstand wohl alle Resthoffnungen auf Ibbenbürener Seite zunichte. Die Gastgeber bleiben durch die Niederlage des VfL Senden weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz, Altenrheine hält sich dank der drei Punkte auf Rang acht.

Alle Ergebnisse des 18. Spieltags:

SV Burgsteinfurt – Vorwärts Wettringen 4:1

SV Burgsteinfurt: Hannes Schäperklaus, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Helio Ricardo Faria da Silva, Julius Fliß (86. Jonah Behrendt), Rafael Branquinho, Max Thüning, Joshua Olden, Umut Berke (90. Maurice Hörstker), Dominic Schmidt (85. Fabian Villegas Garcia), Neriman Kocevic (85. Tim Meyer) - Trainer: Timo Zorn - Trainer: Christoph Klein-Reesink

Vorwärts Wettringen: Tobias Brünen, Thomas Hils (46. Noah Schilling), Paul Höffer, Mattes Stein, Nils Bussmann, Luis Weßeling (46. Hendrik Artmann), Leonard Zenuni (76. Philipp Gering), Ole Stein (76. Noah Kiewe), Torsten Fiefhaus, Ole Trindeitmar, Patrick Voß (61. Mats Thiemann) - Trainer: Patrick Wensing

Schiedsrichter: Philip Roedig

Tore: 1:0 Joshua Olden (13.), 1:1 Ole Trindeitmar (44.), 2:1 Neriman Kocevic (62.), 3:1 Neriman Kocevic (67.), 4:1 Umut Berke (81.)



Werner SC – VfL Senden 2:1

Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl (70. Steffen Happe), Zoran Martinovic, Nico Holtmann, Jannik Prinz (91. Tim Dirk Abdinghoff), Yannick Lachowicz, Leon Becker, Jason Jäger (89. Ibrahim Akalin), Robin Przybilla, Moatez Barakat Omar (87. Henrik Warnecke) - Trainer: Lars Müller

VfL Senden: Marvin Kemmann, Marvin Tjaden, Tom Schloegl, Eldin Celebic (66. Dzan-Laurin Alic), Hussein Fayad (54. Tim Castelle), Lucas Morzonek, Tim Hermann (74. Jean Emmanuel Itoua), Marcel Berik, Marvin Müller, Bruno Hermann Geister (66. Eric Rottstegge), Aljoscha Kottenstede (41. Matthias Althaus) - Trainer: Rabah Abed

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne)

Tore: 1:0 Moatez Barakat Omar (33.), 1:1 Bruno Hermann Geister (44. Foulelfmeter), 2:1 Nico Holtmann (76.)

Besondere Vorkommnisse: Jannik Prinz (Werner SC) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (28.).



Borussia Münster – Hammer SpVg 2:2

Borussia Münster: Philipp Oluts, Jan Henrik Springeneer, Michel Johannes Schrick, Josse Gerick, Max Florian Troschel, Wilko Hannes Schmidt (64. Giovanni Amouzou), Nils Burchardt, Max Nordiek (51. Mats Klosa), Fabio Leschinsky-Rosales, Maximilian Wüst, Abdelwahad Chafiq (51. Johannes Steinbach) - Trainer: Julian Wiedenhöft - Trainer: Janis Kraus

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin, Jan Erkeling, Jonas Woitaschek, Lukas Scholdei, Fabian Lleshaj (76. Amar Husic), Hendrik Beste, Niclas Noldes, Daniel Schürmann, Leandro Elias Elbing - Trainer: Ralph Oberdiek

Schiedsrichter: Marcel Voß

Tore: 0:1 Hendrik Beste (18.), 1:1 Nils Burchardt (20.), 1:2 Jan Erkeling (41.), 2:2 Johannes Steinbach (60.)



DJK Eintracht Coesfeld – TuS Haltern am See 3:1

DJK Eintracht Coesfeld: Jannis Thentie, Steffen Edeler, Lucca Rensing (77. Wilm Schulze Baek), Philip Luca Schink, Kai Hemsing (74. Jonas Berding), Hannes Ueding, Heinrich Krampe, Maximilian Kiffmeyer (46. Bastian Domeier), Jonas Warmes (84. Cedric Pollmeier), Maximillian Funkner (84. Jannis Thentie), Jan Eric Grosshanten - Trainer: Patrick Koster - Trainer: Karsten Erwig

TuS Haltern am See: Maurice Mecking, Lennart Rademacher, Andre Anhuth (46. Torben Kranz), Nils Fabisiak (46. Arian Phil Schuwirth), Max Michalak, Cedric Arndt (77. Lorenz Alsmann), Vangjel Frashëri (65. Paul Keller), Jonah Sandkühler, Semih Gülsoy, Tom Nöldemann, Dennis Ben Kurtoglu (77. Jonas Weid) - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Jonathan Bäthge

Tore: 1:0 Philip Luca Schink (18.), 1:1 Arian Phil Schuwirth (61.), 2:1 Philip Luca Schink (65.), 3:1 Philip Luca Schink (75. Foulelfmeter)



SV Rot-Weiß Deuten – FC Nordkirchen 1:0

SV Rot-Weiß Deuten: Julian Jaworek, Till Goeke, Robin Pötter, Dogan Yildiz (90. Lukas Tombrink), Tarek El Meshai, Jonas Goeke, Timo Haarmann, Pascal Hingst, Moritz Noetzel (67. Nils Falkenstein), Mahmoud Nuno El-Dorr (94. Dirk Jasmund), Delowan Nawzad (83. Kevin Tshimanga-Dilangu) - Trainer: Mike Ratkowski

FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Nico Plechaty (85. Amer Masic), Luca Pascal Dombrowski, Jaime Carlos Borm (46. Simon Mors) (75. Lars Wannigmann), Lars Rustige (59. Talha Temur), Dominik Dupke, Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel (81. Rene Nemitz), Ufuk Ekincier, Robin Cordes, Antonio Abazi - Trainer: Mario Plechaty

Schiedsrichter: Inan Bulut (Herne)

Tore: 1:0 Delowan Nawzad (45. Foulelfmeter)

Rot: Philipp Sandhowe (90./FC Nordkirchen/)



Westfalia Gemen – SV Dorsten-Hardt 4:0

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Frederik Vorholt, Kevin Miller, Nils Gettler, Lennart Südholt, Luca Blanke, Jost Elias Gehling, Aaron Deckers, Alexander Bilski, Johannes Koschmieder, Justin Marquart - Trainer: Georg Geers

SV Dorsten-Hardt: Philipp Hirsch, Evans Ankomah-Kissi, Tobias Portmann, Jannis Scheuch, Philipp Risthaus, Auron Etemi, Jan Tewes, Alexander Brefort, Nicolai Pakowski, Harun Arik, Sidney Serge Tekoe - Trainer: Christoph Schlebach

Schiedsrichter: Noah Bode

Tore: 1:0 (16.), 2:0 (54.), 3:0 (84.), 4:0 (90.)



SV Eintracht Ahaus – TSG Dülmen 4:2

SV Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, Christopher Ransmann, David Farwick, Janis Jan Noack, Jan Kröger, Lennart Varwick, Christopher Behrendt, Jannes Brüning, Jonathan Noack, Serhat Durmaz - Trainer: Frank Wegener

TSG Dülmen: Simon Kraß, Patrick Besler, Roman Espeter, Dominik Arnsmann, Alexander Kock, Philipp Benterbusch, Calvin Friedag, Andrej Sachabutdinov, Kai Zalewski, Noah Ivanovic, Sven Majewski - Trainer: Ahmed Ibrahim

Schiedsrichter: Jan Berkemeier

Tore: 0:1 Alexander Kock (9.), 1:1 Jannes Brüning (34.), 1:2 Alexander Kock (37.), 2:2 Lennart Varwick (44.), 3:2 David Farwick (45.), 4:2 Lennart Varwick (72.)



Ibbenbürener SpVg – SC Altenrheine 0:5

Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Gerrit Oberhaus, Lukas Börgel, Adrian Thal (46. Marvin Hagemann), Ole Schürbrock (46. Luca Klostermann), Matthias Eiter (82. Christopher Nietiedt), Julian Wesselkämper, Florian Krasniqi (72. Bjarne Christian Muck), Niklas Richter, Glenn Schröer (82. Niklas Pollok), Kevin Hagemann - Trainer: Alexander Lust

SC Altenrheine: Steffen Söndgen, Max Stermann (82. Henry Südhoff), Mario Brinkmann (70. Luca Huesmann), Thorben Kortenhorn (79. Fabian Kray), Tom Bovenschulte, Marvin Strotmann (68. Lars Bieker), Joel Flasse, Vadim Schmidt, Arne Üffing, Levin Damer (79. Niklas Huesmann), Fabian Hüer - Trainer: Marc Wiethölter

Schiedsrichter: Frederik Wübbelt

Tore: 0:1 Fabian Hüer (29.), 0:2 Levin Damer (33.), 0:3 Levin Damer (41.), 0:4 Levin Damer (44.), 0:5 Luca Huesmann (78.)