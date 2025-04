Landesliga 4: 90+7! Coesfeld schockt Epe in letzter Sekunde

– Foto: Philipp Retajski

Deuten gewinnt das Topspiel gegen Ibbenbüren, Wettringen holt wichtigen Heimsieg gegen Dülmen, Münsters Siegesserie reißt in Burgsteinfurt und Coesfeld vermiest Epe den Donnerstagabend − hier kommt der Rückblick auf den 27. Spieltag der Landesliga 4.

Punkteteilung im Keller − War es das für den FC Epe? Das Auswärtsspiel bei Eintracht Coesfeld schien für den FC Epe eine letzte Chance für den Turnaround zu sein. Mit drei Punkten beim Tabellenletzten hätte man noch einmal auf acht Punkte an den rettenden 13. Tabellenplatz heranrücken können. Wer weiß, was da noch möglich gewesen wäre. Doch nachdem der FCE in den vergangenen Wochen bereits einige große Chancen hat liegen lassen (0:0 gegen Wettringen; 0:4 gegen Haltern), reichte es auch beim Schlusslicht nicht für drei Punkte.

Besonders bitter für die Gäste: Epe führte zwischenzeitlich sogar mit 0:2. Vito Deiters (35') und Matteo Schultewolter (49') trafen für die Blau-Weißen kurz vor, sowie kurz nach der Halbzeitpause. Zwei Tore Vorsprung beim abgeschlagenen Letzten − Ein Vorsprung den die Eperaner nicht über die Zeit retten können: Eintrachts Marius Borgert trifft zunächst in der 68. Spielminute zum Anschluss, ehe er in der siebten Minute der Nachspielzeit die Eperaner Herzen brechen ließ. In den letzten Momenten der Partie fängt sich Epe tatsächlich noch den Ausgleich und steuert somit geradewegs auf den Abstieg in die Bezirksliga zu. Wettringen lebt noch!