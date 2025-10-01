 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Der SV Budberg will zurück an die Tabellenspitze.
Der SV Budberg will zurück an die Tabellenspitze. – Foto: Markus Becker

Landesliga 2: Topspiele in Budberg und Moers, MFC will ersten Dreier

Landesliga, Gruppe 2: Spieltag Nummer acht steht vor der Tür, eröffnet wird am Tag der deutschen Einheit: Während in Niederwenigern der FC Kray und in Goch Rhenania Bottrop vorspielt, fordert Top-Aufsteiger Sportfreunde Katernberg den SV Budberg heraus.

Schon am Freitag stehen die ersten drei Paarungen des achten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2 auf dem Programm: Die Sportfreunde Niederwenigern erwarten den FC Kray zu Heimspiel, wohingegen sich in Goch die beiden Aufsteiger Viktoria Goch und Rhenania Bottrop gegenüberstehen. In Budberg steigt derweil das Topspiel zwischen Gastgeber SV Budberg und DJK Sportfreunde Katernberg, während Spitzenreiter VfB Bottrop am Sonntag auf den GSV Moers trifft. Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 erhofft sich währenddessen auswärts bei Liga-Neuling SC Werden-Heidhausen den ersten Erfolg.

Das ist der achte Spieltag:

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00live

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
20:00live

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
11:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:30

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:30

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:30

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

9. Spieltag
10.10.25 FC Kray - SC Werden-Heidhausen
10.10.25 PSV Wesel - GSV Moers
10.10.25 SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern
11.10.25 Rhenania Bottrop - SV Budberg
12.10.25 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
12.10.25 ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
12.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07
12.10.25 VfB Bottrop - Viktoria Goch
12.10.25 VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck

10. Spieltag
17.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
17.10.25 Viktoria Goch - PSV Wesel
19.10.25 SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
19.10.25 SV Budberg - VfB Bottrop
19.10.25 GSV Moers - ESC Rellinghausen
19.10.25 Mülheimer FC 97 - FC Kray
19.10.25 SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg

Tom KunzeAutor