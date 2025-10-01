Landesliga 2: Topspiele in Budberg und Moers, MFC will ersten Dreier

Schon am Freitag stehen die ersten drei Paarungen des achten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2 auf dem Programm: Die Sportfreunde Niederwenigern erwarten den FC Kray zu Heimspiel, wohingegen sich in Goch die beiden Aufsteiger Viktoria Goch und Rhenania Bottrop gegenüberstehen. In Budberg steigt derweil das Topspiel zwischen Gastgeber SV Budberg und DJK Sportfreunde Katernberg, während Spitzenreiter VfB Bottrop am Sonntag auf den GSV Moers trifft. Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 erhofft sich währenddessen auswärts bei Liga-Neuling SC Werden-Heidhausen den ersten Erfolg.