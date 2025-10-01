Landesliga 2: Topspiele in Budberg und Moers, MFC will ersten Dreier

Schon am Freitag stehen die ersten drei Paarungen des achten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2 auf dem Programm: Die Sportfreunde Niederwenigern erwarten den FC Kray zu Heimspiel, wohingegen sich in Goch die beiden Aufsteiger Viktoria Goch und Rhenania Bottrop gegenüberstehen. In Budberg steigt derweil das Topspiel zwischen Gastgeber SV Budberg und DJK Sportfreunde Katernberg, während Spitzenreiter VfB Bottrop am Sonntag auf den GSV Moers trifft. Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 erhofft sich währenddessen auswärts bei Liga-Neuling SC Werden-Heidhausen den ersten Erfolg.
9. Spieltag
10.10.25 FC Kray - SC Werden-Heidhausen
10.10.25 PSV Wesel - GSV Moers
10.10.25 SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern
11.10.25 Rhenania Bottrop - SV Budberg
12.10.25 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
12.10.25 ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
12.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07
12.10.25 VfB Bottrop - Viktoria Goch
12.10.25 VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck
10. Spieltag
17.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
17.10.25 Viktoria Goch - PSV Wesel
19.10.25 SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
19.10.25 SV Budberg - VfB Bottrop
19.10.25 GSV Moers - ESC Rellinghausen
19.10.25 Mülheimer FC 97 - FC Kray
19.10.25 SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg