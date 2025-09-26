 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Gastgeber FC Kray geht gegen die Sportfreunde Hamborn leer aus.
Gastgeber FC Kray geht gegen die Sportfreunde Hamborn leer aus. – Foto: Marian Ograjensek

Landesliga 2: Sportfreunde Hamborn feiern Überraschungssieg in Kray

Landesliga, Gruppe 2: Spieltag sieben ist eröffnet: Zum Auftakt sichert sich Underdog Sportfreunde Hamborn 07 beim FC Kray drei Punkte und klettert folglich ins Tabellenmittelfeld.

Spieltag sieben in der Landesliga, Gruppe 2 ist eröffnet: Im Freitagabendspiel sichert sich Underdog Sportfreunde Hamborn 07 auswärts beim favorisierten FC Kray drei Punkte und gewinnt mit 2:0. Am Sonntag folgen dann die restlichen Partien: Während Gastgeber SV Budberg beim SV Scherpenberg vorspielt, hofft Schlusslicht Mülheimer FC 97 derweil im Aufeinandertreffen mit Oberliga-Mitabsteiger Sportfreunde Niederwenigern auf den ersten Dreier.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Das ist der siebte Spieltag:

Heute, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
0
2
Abpfiff
+Video

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
11:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00live

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:00

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:15

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:30live

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

Das sind die nächsten Spieltage:

8. Spieltag
03.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
03.10.25 SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
03.10.25 Viktoria Goch - Rhenania Bottrop
05.10.25 SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen
05.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg
05.10.25 GSV Moers - VfB Bottrop
05.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel
05.10.25 VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
05.10.25 SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97

9. Spieltag
10.10.25 FC Kray - SC Werden-Heidhausen
10.10.25 PSV Wesel - GSV Moers
10.10.25 SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern
11.10.25 Rhenania Bottrop - SV Budberg
12.10.25 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
12.10.25 ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
12.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07
12.10.25 VfB Bottrop - Viktoria Goch
12.10.25 VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck

