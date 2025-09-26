Landesliga 2: Sportfreunde Hamborn feiern Überraschungssieg in Kray

Spieltag sieben in der Landesliga, Gruppe 2 ist eröffnet: Im Freitagabendspiel sichert sich Underdog Sportfreunde Hamborn 07 auswärts beim favorisierten FC Kray drei Punkte und gewinnt mit 2:0. Am Sonntag folgen dann die restlichen Partien: Während Gastgeber SV Budberg beim SV Scherpenberg vorspielt, hofft Schlusslicht Mülheimer FC 97 derweil im Aufeinandertreffen mit Oberliga-Mitabsteiger Sportfreunde Niederwenigern auf den ersten Dreier.
8. Spieltag
03.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
03.10.25 SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
03.10.25 Viktoria Goch - Rhenania Bottrop
05.10.25 SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen
05.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg
05.10.25 GSV Moers - VfB Bottrop
05.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel
05.10.25 VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
05.10.25 SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97
9. Spieltag
10.10.25 FC Kray - SC Werden-Heidhausen
10.10.25 PSV Wesel - GSV Moers
10.10.25 SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern
11.10.25 Rhenania Bottrop - SV Budberg
12.10.25 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
12.10.25 ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
12.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07
12.10.25 VfB Bottrop - Viktoria Goch
12.10.25 VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck