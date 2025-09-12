Landesliga 2: Spätes Drama in Katernberg, Moers feiert Derby-Erfolg

Am Freitagabend ist der fünfte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 in das Wochenende gestartet, gleich drei Paarungen eröffneten dabei den Spieltag: Während der VfB Bottrop sich im Heimspiel gegen den VfB Speldorf durchsetzt und folglich vorübergehend die Tabellenspitze zurückerobert, gewinnt der GSV Moers im Derby bei Lokalrivale SV Scherpenberg klar mit 4:0. Für Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg hingegen sah es im Heimduell mit DJK Blau-Weiß Mintard lange nach dem vierten Saisonerfolg aus, durch einen Last-Minute-Treffer von Marvin Matten sichern sich die Gäste allerdings schlussendlich noch einen Punktgewinn.
Im Eröffnungsspiel des fünften Spieltags empfing der VfB Bottrop den VfB Speldorf zum Heimspiel im Jahnstadion. Für die Hausherren war die Zielvorgabe vor Spielbeginn derweil klar, nach dem Remis gegen den ESC Rellinghausen zuletzt sollten für den noch unbesiegten VfB drei Punkte herausspringen. Dieses Ziel sollte schlussendlich auch erreicht werden: Nach hartem Kampf setzen sich die Schwarz-Weißen nach heißen 90 Minuten knapp mit 3:2 durch.
Die Elf von Cheftrainer Marco Hoffmann erwischte dabei gleich zu Beginn einen Blitz-Start: Sturmtank Rene Biskup stellte nach nur sechs absolvierten Minuten auf 1:0 für den Gastgeber. Doch die Gäste aus Speldorf antworteten prompt durch Bradley Asoh, der nur drei Minuten darauf zum Ausgleich traf. Nach einer guten halben Stunde war es dann zunächst erneut Bistrup, der die Hausherren erneut auf die Siegerstraße brachte, ehe Youngster Lass Dittner in Durchgang zwei auf 3:1 erhöhte.
Zwar gelang Gästestürmer Asoh anschließend noch der zweite Tagestreffer, doch für mehr sollte es aus Sicht der Speldorfer am Ende nicht reichen. Zu aller Ungunst flog Defensivmann Mika Pollmann in der Nachspielzeit dann aufgrund einer Notbremse auch noch vom Feld. Mit dem Heimdreier im Gepäck verbleibt der VfB aus Bottrop weiter ohne Niederlage und erobert zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze zurück. Speldorf dagegen verbleibt bei mageren drei Zählern.
6. Spieltag
19.09.25 Viktoria Goch - SV Scherpenberg
21.09.25 SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop
21.09.25 ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort
21.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
21.09.25 SV Budberg - FC Kray
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen
21.09.25 GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop
21.09.25 VfB Speldorf - PSV Wesel
7. Spieltag
26.09.25 FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
28.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
28.09.25 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
28.09.25 SV Scherpenberg - SV Budberg
28.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
28.09.25 PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
28.09.25 VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
28.09.25 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
28.09.25 Rhenania Bottrop - GSV Moers