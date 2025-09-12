Landesliga 2: Spätes Drama in Katernberg, Moers feiert Derby-Erfolg

Im Eröffnungsspiel des fünften Spieltags empfing der VfB Bottrop den VfB Speldorf zum Heimspiel im Jahnstadion. Für die Hausherren war die Zielvorgabe vor Spielbeginn derweil klar, nach dem Remis gegen den ESC Rellinghausen zuletzt sollten für den noch unbesiegten VfB drei Punkte herausspringen. Dieses Ziel sollte schlussendlich auch erreicht werden: Nach hartem Kampf setzen sich die Schwarz-Weißen nach heißen 90 Minuten knapp mit 3:2 durch.

Die Elf von Cheftrainer Marco Hoffmann erwischte dabei gleich zu Beginn einen Blitz-Start: Sturmtank Rene Biskup stellte nach nur sechs absolvierten Minuten auf 1:0 für den Gastgeber. Doch die Gäste aus Speldorf antworteten prompt durch Bradley Asoh, der nur drei Minuten darauf zum Ausgleich traf. Nach einer guten halben Stunde war es dann zunächst erneut Bistrup, der die Hausherren erneut auf die Siegerstraße brachte, ehe Youngster Lass Dittner in Durchgang zwei auf 3:1 erhöhte.

Zwar gelang Gästestürmer Asoh anschließend noch der zweite Tagestreffer, doch für mehr sollte es aus Sicht der Speldorfer am Ende nicht reichen. Zu aller Ungunst flog Defensivmann Mika Pollmann in der Nachspielzeit dann aufgrund einer Notbremse auch noch vom Feld. Mit dem Heimdreier im Gepäck verbleibt der VfB aus Bottrop weiter ohne Niederlage und erobert zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze zurück. Speldorf dagegen verbleibt bei mageren drei Zählern.