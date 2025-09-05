Landesliga 2: Scherpenberg durch Remis in Mintard weiter ungeschlagen

Der vierte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 ist am Freitag gestartet, der SV Scherpenberg erkämpfte sich bei DJK Blau-Weiß Mintard nach ausgeglichenen 90 Minuten einen Punkt und sichert sich somit vorübergehend die Tabellenspitze. Am Samstag kommt es dann zum Top-Spiel zwischen den bislang unbesiegten GSV Moers und FC Kray und auch der Sonntag hat es richtig in sich, schließlich treffen Tabellenführer VfB Bottrop und Verfolger ESC Rellinghausen im direkten Duell aufeinander.
Mit dem SV Scherpenberg hatte Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard am Freitagabend einen schweren Gegner vor der Brust, schließlich gingen die Gäste mit einer starken Punkteausbeute von sieben Zählern aus den bisherigen drei Duellen ungeschlagen in die Partie. Für die Hausherren ging es hingegen darum, nach dem Sieg gegen den Mülheimer FC 97 zum Heimauftakt auch im zweiten Heimspiel dreifach zu punkten.
Doch nach umkämpften und spannenden 90 Minuten sollte das Flutlichtspiel schlussendlich keinen Sieger hervorbringen: Während es zunächst die Gäste aus Scherpenberg waren, die durch Mittelfeldmann Tevfik Kücükarslan in Führung gingen, gelang Mintard zwei Minuten vor dem Spielende der umjubelte Ausgleichstreffer: Leonard Rettek sicherte den Hausherren durch den Last-Minute-Treffer am Ende einen Zähler. Durch den Punktgewinn stehen die Blau-Weißen nun bei fünf errungenen Punkten, während Scherpenberg nach wie vor unbesiegt bleibt und vorübergehend an die Tabellenspitze springt.
____
5. Spieltag
12.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
12.09.25 VfB Bottrop - VfB Speldorf
12.09.25 SV Scherpenberg - GSV Moers
14.09.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Niederwenigern
14.09.25 FC Kray - Viktoria Goch
14.09.25 PSV Wesel - ESC Rellinghausen
14.09.25 Mülheimer FC 97 - SV Budberg
14.09.25 SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Hamborn 07
14.09.25 Rhenania Bottrop - SG Essen-Schönebeck
6. Spieltag
19.09.25 Viktoria Goch - SV Scherpenberg
21.09.25 SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop
21.09.25 ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort
21.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
21.09.25 SV Budberg - FC Kray
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen
21.09.25 GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop
21.09.25 VfB Speldorf - PSV Wesel