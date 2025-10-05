Landesliga 2: Rellinghausen ringt Schönebeck in Abschnitt zwei nieder

Im ersten Sonntagsspiel des achten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2 musste sich Gastgeber SG Essen-Schönebeck Kontrahent ESC Rellinghausen klar mit 0:3 geschlagen geben. Alle drei Treffer der Begegnung fielen dabei erst nach dem Seitenwechsel. Am Nachmittag kommt es dann unter anderem zum Top-Spiel zwischen dem GSV Moers und dem VfB Bottrop.

Der Auftakt der achten Spieltags wurde in Budber ausgetragen, als Gastgeber SV Budberg Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zu Gast hatte. Aufgrund der engen Ausgangslage von lediglich zwei Zählern Unterschied war die Begegnung vor Spielbeginn durchaus als ein Top-Spiel einzuordnen, auch wenn der Vorjahres-Vierte aus Budberg wesentlich mehr Erfahrung in der sechsthöchsten Spielklasse aufwies. Diese Erfahrung zusätzlich der nötigen spielerischen Klasse war es dann auch, die im direkten Aufeinandertreffen schlussendlich den Unterschied machen sollte:

Dank der Treffer von Fynn Leon Eckhardt, Florian Mordt und Felix Weyhofen waren die Hausherren bereits zur Halbzeitpause klar mit 3:0 auf der Siegerstraße, schwächten sich im ersten Abschnitt lediglich selbst, als Defensiv-Akteur Jeremy Umberg in der Nachspielzeit mit gelb-roter Karte vom Platz flog. Doch auch in Unterzahl ging es nur in eine Richtung: Top-Torjäger Moritz Paul sorgte in Abschnitt zwei per Doppelschlag für den souveränen 5:0-Entstand.