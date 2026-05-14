 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Landesliga 2: Nächste Runde im Aufstiegskrimi startet am Samstag

Der SV Budberg und der SV Scherpenberg wollen in die Oberliga Niederrhein aufsteigen. Am Samstag sind die Top-Teams der Landesliga 2 im Fernduell gefordert.

von Marcel Eichholz · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Budberg will in die Oberliga aufsteigen.
Der SV Budberg will in die Oberliga aufsteigen. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Es mutet fast an wie ein Psycho-Thriller. Der Aufstiegskampf in der Landesliga, Gruppe 2, kann jede Woche auf Neue überraschen. Stetige Wechsel an der Tabellenspitze und ein sich zuspitzendes Saisonfinale lassen die Herzen der Fußball-Fans am Niederrhein höher schlagen. Mit dem SV Budberg und dem SV Scherpenberg sind die beiden besten Mannschaften der Spielzeit am Samstag im Fernduell gefordert. Diese Duelle gibt es außerdem.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Top-Teams am Samstag gefordert

Sa., 16.05.2026, 16:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
16:00

Sa., 16.05.2026, 18:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
18:00live

Sa., 16.05.2026, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
18:00

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:15

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
16:00

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern
So., 31.05.26 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray
So., 31.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf

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