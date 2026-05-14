Landesliga 2: Nächste Runde im Aufstiegskrimi startet am Samstag

Der SV Budberg will in die Oberliga aufsteigen. – Foto: Markus Becker

Es mutet fast an wie ein Psycho-Thriller. Der Aufstiegskampf in der Landesliga, Gruppe 2, kann jede Woche auf Neue überraschen. Stetige Wechsel an der Tabellenspitze und ein sich zuspitzendes Saisonfinale lassen die Herzen der Fußball-Fans am Niederrhein höher schlagen. Mit dem SV Budberg und dem SV Scherpenberg sind die beiden besten Mannschaften der Spielzeit am Samstag im Fernduell gefordert. Diese Duelle gibt es außerdem.