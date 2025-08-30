Landesliga 2: Mülheim sammelt ersten Zähler, keine Tore in Heidhausen

Während der FC Kray mit zwei Siegen im Gepäck als Tabellenführer in das Eröffnungsspiel ging, wies Kontrahent DJK Blau-Weiß Mintard vor Spielbeginn drei Zähler auf der Habenseite auf. Während die erste Hälfte im Flutlichtspiel am Freitagabend eher verhalten und unspektakulär verlief, sollten in Durchgang zwei auch Tore fallen: Nach einer guten Stunde Spielzeit waren es zunächst die Gäste aus Mintard, die durch den zweiten Saisontreffer von Stürmer Ben Kastor die 1:0-Führung markierten. Doch nur fünf Minuten später hatten die Hausherren aus Kray die passende Antwort parat: Nach Vorarbeit von Luca Kazelis gelang Mittelfeld-Zugang Milot Ademi, der bereits in der Vorwoche gegen die SG Essen-Schönebeck knipste, der Ausgleichstreffer. Dieser bedeutete zugleich den Endstand, wodurch Kray nach wie vor ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Mintard hingegen springt mit vier Zählern auf dem Konto vorübergehend auf Rang vier.

Während der VfB Bottrop mit vier Punkten in die neue Spielzeit gestartet war und sich für die Spielzeit hohe Ziele gesteckt hat, verlief der Auftakt für den PSV Wesel weniger erfolgreich: Gegen die beiden Aufsteiger Rhenania Bottrop und DJK Sportfreunde Katernberg ging die Elf von Björn Assfelder leer aus. Und auch gegen den Favoriten aus Bottrop musste sich der PSV nun geschlagen geben: Während die erste Hälfte im Bottroper Jahnstadion noch torlos verlief, gelang VfB-Stürmer Rene Biskup unmittelbar nach dem Wiederbeginn die 1:0-Führung. Eine gute Viertelstunde darauf erhöhte dann Sturmpartner Enes Bilgin zugunsten der Hausherren und entschied somit die Partie. Durch den 2:0-Heimerfolg springt der VfB mit nun sieben Punkten im Gepäck auf Tabellenrang eins und lässt den FC Kray hinter sich. Wesel dagegen verbleibt auch nach Spieltag drei punktlos.

Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern war im zweiten Heimspiel der neuen Spielzeit darauf aus, gegen den SV Budberg die ersten Zähler der neuen Spielzeit einzuheimsen. Sowohl gegen den GSV Moers als auch Aufsteiger Viktoria Goch mussten sich die Sportfreunde zum Start geschlagen geben. Doch die Negativserie sollte auch am dritten Spieltag kein Ende nehmen: Bereits nach acht Minuten war es Gästestürmer Moritz Paul, der den SVB in Führung brachte, ehe Felix Weyhofen knappe 20 Minuten darauf den zweiten Treffer folgen ließ. Nachdem es folglich mit der komfortablen Führung in die Pause ging, folgten lange Zeit keine Tore, ehe es in der Schlussphase dann so richtig wild wurde: Durch zwei Blitz-Treffer von Niklas Nadolny und Moreno Mandel per Elfmeter gelang den Hausherren aus Niederwenigern knappe zehn Minuten vor dem Ende der Ausgleich. Doch der SVB ließ sich davon nicht beirren und antwortet in Person von Oliver Nowak und Ole Egging, die die Gäste letztendlich in den Schlussminuten zum umjubelten 4:2-Auswärtserfolg schossen. Somit entgehen den Sportfreunden ein weiteres Mal nur knapp die ersten Punkte, Budberg hingehen bleibt mit sieben Zählern auf der Habenseite weiter unbesiegt.

Auch der SV Scherpenberg ist durchaus erfolgreich in die neue Saison gestartet, nach zwei absolvierten Spieltagen hatte der SVS vier Zähler auf dem Konto. Im Heimspiel gegen die SG Essen-Schönebeck sollte nun der nächste Dreier folgen. Während die erste halbe Stunde eher unaufgeregt und ereignislos verlief, waren es dann auch die Hausherren, die durch ein Eigentor von SGS-Verteidiger Dennis Czok in Führung gingen. Mit der knappen 1:0-Führung zugunsten des Gastgebers ging es dann auch in die Pause, aus welcher Scherpenberg den besseren Start erwischte. Dabei war es erneut ein Eigentor, dass zum 2:0 des SVS führte: Diesmal war es Anel Corovic, der aus Sicht der Gäste denkbar bitter auf 2:0 für den Kontrahenten erhöhte. In der Folge passierte dann nicht mehr viel, der Anschlusstreffer durch Timo Nickel in der Nachspielzeit kam aus Sicht der Essener Gäste zu spät. Durch den 2:1-Erfolg bleibt Scherpenberg auch im dritten Spiel ungeschlagen, für die SGS hingegen ist es bereits das zweite Duell ohne Punktgewinn.

Mit dem 1. FC Lintfort und den Sportfreunden Hamborn kam es zu einem Duell zweiter Mannschaften, die etwas unglücklich in die neue Spielzeit gestartet waren: Während Lintfort zum Auftakt immerhin ein Remis gegen den SV Budberg holte, gingen die Sportfreunde aus Hamborn in beiden Auftaktspielen leer aus. Im direkten Aufeinandertreffen ging es somit um nichts geringeres als den ersten Saisondreier, mit besserem Ausgang für die Hausherren: Dabei waren es zunächst die Gäste, die nach gut 35 Spielminuten durch einen direkt verwandelten Freistoß von Lars Marcel Werth-Jelitto die 1:0-Führung klarmachten. Anschließend ging es dann mit diesem Resultat in die Pause, bevor der Gastgeber aus Lintfort im zweiten Durchgang antwortete: Nachdem Alfred Appiah mit seinem zweiten Saisontreffer ausglich, gelang Carlos Candido Pin fünf Minuten vor Schluss per verwandeltem Strafstoß der entscheidende Siegtreffer.

Für Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg ging es im zweiten Heimspiel gegen den VfB Speldorf um die nächsten Punkte. Nach einem gelungen Saisonauftakt und drei eroberten Zählern sollte es auch gegen den VfB einiges zu jubeln geben: Nach einer torlosen Anfangsphase trafen Stürmer Timo Conde und Christopher Löffler vor dem Seitenwechsel und besorgten einen komfortablen 2:0-Vorsprung zugunsten des Aufsteigers. Doch die Speldorfer erholten sich von diesem Rückschlag durchaus gut und kamen unmittelbar nach dem Wiederbeginn durch Treffer von Kapitän Maximilian Fritzsche und Abwehrmann Mika Pollmann zum 2:2-Ausgleich. In der Folge verlief die Partie dann ausgeglichen und blieb bis in die Nachspielzeit spannend, ehe Katernberg-Joker Joel Wyputa den erlösenden und viel umjubelten Siegtreffer zugunsten der Sportfreunde erzielte. Durch diesen festigen die Hausherren ihren zweiten Saisondreier, während Speldorf punktlos am Tabellenende steht.

Der ESC Rellinghausen war derweil bei Aufsteiger Rhenania Bottrop zu Gast und bestätigte seine Favoritenrolle klar: Mit einem ungefährdeten 5:1-Auswärtssieg bleibt der ESC auch im dritten Saisonspiel weiter ungeschlagen. Dabei waren es anfangs die Hausherren, die eine Blitz-Start in die Begegnung erwischten und durch Kapitän Orcun Mengenli scho nach vier Minuten zum 1:0 zuschlugen. Allerdings antworteten die Gäste prompt: Sturmkraft Berkan Eken glich nur zwei Minuten nach dem Rückschlag aus, ehe der 25-jährige Torgarant nach 20 Minuten Spielzeit das Spiel zugunsten des ESC drehte. Folglich ließ der Favorit dann nichts mehr anbrennen und machte es am Ende dann auch ergebnistechnisch deutlich: Während Erik May und erneut Eken noch vor dem Seitenwechsel auf 4:1 erhöhten, besorgte der eingewechselte Edisher Ugrekhelidze unmittelbar vor Spielende den 5:1-Endstand.

Parallel kam es zwischen dem SC Werden-Heidhausen und Viktoria Goch zum Aufsteiger-Duell. Die beiden Neulinge, die jeweils als Bezirksliga-Meister aufgestiegen waren, starteten jeweils mit einem Dreier am ersten Spieltag in die neue Saison und lieferten sich nun im direkten Aufeinandertreffen einen harten Fight. Dabei blieb es in einem umkämpfenden Duell - in dem in Summe sieben Gelbe Karten von Schiedsrichter Jannis Peleikis vergeben wurden, bis zum Ende spannend. Doch nach vollen 90 Minuten Spielzeit sollte es weder auf Seiten der Hausherren noch auf Seiten der Viktoria aus Goch Tore zu bejubeln geben, weshalb es schlussendlich zu einer torlosen Punkteteilung kam. Durch diese verbleiben die Gäste auch nach Spieltag drei ohne Niederlage, während der SC Werden-Heidhausen vier Zähler vorweist.