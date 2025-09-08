Landesliga 2: Moritz Paul schießt Budberg auf eins, Remis im Topspiel

_______________

Das ist der vierte Spieltag:

Mit dem SV Scherpenberg hatte Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard am Freitagabend einen schweren Gegner vor der Brust, schließlich gingen die Gäste mit einer starken Punkteausbeute von sieben Zählern aus den bisherigen drei Duellen ungeschlagen in die Partie. Für die Hausherren ging es hingegen darum, nach dem Sieg gegen den Mülheimer FC 97 zum Heimauftakt auch im zweiten Heimspiel dreifach zu punkten. Doch nach umkämpften und spannenden 90 Minuten sollte das Flutlichtspiel schlussendlich keinen Sieger hervorbringen: Während es zunächst die Gäste aus Scherpenberg waren, die durch Mittelfeldmann Tevfik Kücükarslan in Führung gingen, gelang Mintard zwei Minuten vor dem Spielende der umjubelte Ausgleichstreffer: Der eingewechselte Leonard Rettek sicherte den Hausherren durch den Last-Minute-Treffer am Ende einen Zähler. Durch den Punktgewinn stehen die Blau-Weißen nun bei fünf errungenen Punkten, während Scherpenberg nach wie vor unbesiegt bleibt.

Sowohl Gastgeber GSV Moers als auch der FC Kray erwischten einen guten Start in die neue Spielzeit, die beiden Kontrahenten gingen nach jeweils zwei Siegen und einem Remis ungeschlagen in die Begegnung. Folglich sollte diese Serie für einen der beiden Kontrahenten am vierten Spieltag ein Ende finden, nach spannenden 90 Minuten waren es am Ende die Gäste, die sich einen weiteren Auswärtsdreier sicherten. Dank des ersten Saisontreffers von Defensiv-Akteur Semih Köse behautet sich der einstige Regionalligist aus Kray schlussendlich beim ambitionierten Kontrahenten aus Moers und fährt den bereits dritten Saisondreier ein. Durch diesen Erfolg springt der FC Kray zumindest einmal bis Sonntag an die Tabellenspitze, während der GSV mit sieben Zählern auf dem Konto vorübergehend auf Rang sechs verbleibt.

Für Viktoria Goch hätte der Start in der Landesliga kaum besser laufen können: Nach der souveränen Bezirksliga-Meisterschaft in der Vorsaison wäre es eigentlich verständlich gewesen, wenn der Liga-Neuling sich erst einmal an das Umfeld hätte gewöhnen müssen. Doch aus den ersten Auftritten holte die Viktoria überzeugende sieben Punkte und auch im Heimspiel gegen Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 sollte diese Serie kein Ende nehmen. Ganz im Gegenteil: Nach nur zwei absolvierten Minuten war es Ahmed Miri, der die Hausherren durch seinen Blitz-Treffer in Führung brachte, während nur weitere acht Minuten später das 2:0 durch Leon Kürkciyan folgte. Anschließend wurde es dann noch bitter für die Gäste aus Mülheim, als Defensiv-Akteur Luan Petsch mit gelb-roter Karte vom Platz gestellt wurde. Zwar kam der MFC nach der Pause trotz Unterzahl noch zum Anschluss, doch Marius Alt und Elias Koenen vollendeten schlussendlich zum 4:1-Erfolg der Viktoria.

Einen Sahnetag erwischte derweil auch der SV Budberg, der es auf heimischem Rasen mit Aufsteiger SC Werden-Heidhausen zu tun bekam. Die Gäste, die mit ordentlichen vier Zählern in die Saison gestartet waren, hatten beim Vorjahres-Dritten nicht den Hauch einer Chance und mussten sich schlussendlich haushoch mit 1:7 geschlagen geben. Dabei war es auf Seiten des Gastgebers allen voran ein Mann, der besonders auf den Torgeschmack gekommen war: SVB-Stürmer Moritz Paul fertigte den Aufsteiger aus Heidhausen mit einem Fünferpack nahezu im Alleingang ab, vier der fünf Tore steuerte der Top-Knipser bereits vor dem Pausenpfiff bei. Die restlichen beiden Treffer hatte derweil Mittelfeld-Stratege Felix Weyhofen parat. Durch den Kantersieg springt der SVB nach vier absolvieren Spielen an die Tabellenspitze, wohingegen die Gäste zum zweiten Mal leer ausgehen.

Wesentlich spannender wurde es hingegen in Hamborn, wo sich die Sportfreunde Hamborn und die Sportfreunde Niederwenigern im Kellerduell gegenüberstanden. Sowohl die Hausherren als auch der Oberliga-Absteiger war ohne Punktgewinn aus den bisherigen drei Begegnungen in die neue Spielzeit gestartet und dementsprechend im direkten Duell auf drei Punkte aus. Das bessere Ende war schlussendlich den Gästen vorbehalten: Nachdem Marc Fabian Rapka die Sportfreunde zunächst in Führung schoss, hatte Hamborn-Kapitän Pascal Spors den Ausgleich parat. Mit diesem Resultat ging es dann auch in die Pause, aus welcher erneut die Gäste aus Niederwenigern besser hinauskamen: Dominik Enz ließ den Absteiger nach gut einer Stunde erneut jubeln, bevor Spors mit seinem zweiten Tagestreffer wiederholt egalisierte. Doch fünf Minuten vor dem Abpfiff vollendete dann auch Spors zum Doppelpack und sicherte den Sportfreunden somit den ersten Saisondreier.

Besonders torreich verlief währenddessen die Begegnung zwischen dem PSV Wesel und dem 1. FC Lintfort. Der PSV, der ohne einen Zähler auf dem Konto in den Spieltag ging, geriet dabei auf heimischem Terrain so richtig unter die Räder: Dank einer Doppelpacks von Alfred Appiah und den Treffern von Marvin Ehis, Andre Rieger, Carlos Candido Pin, Simon Schwarz und Yassin Andich fertigen die Gäste den Kontrahenten aus Wesel in einer Tour ab. Besonders bemerkenswert: Bis zur 75. Minute lagen die Hausherren durch den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Berkan Toptas nur mit 1:2 in Rückstand, in der Schlussphase ließen dann die Kräfte folgenschwer nach. Mit dem Erfolg verbucht Lintfort bereits den zweiten Saisonsieg, wohingegen Wesel weiter erfolglos bleibt.

Das Topspiel des Wochenendes stieg derweil in Rellinghausen, wo der noch ungeschlagenen Gastgeber ESC Rellinghausen den ebenfalls noch unbesiegten VfB Bottrop empfing. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste starteten mit einer Ausbeute von sieben Punkten in die Begegnung und belegten vor Beginn des Spieltags die ersten beiden Plätze. In das Aufeinandertreffen, bei dem ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten war, fanden die Hausherren zunächst wesentlich besser hinein: Durch Treffer von Offensivmann Aaron Oteng-Appiah und Sturmpartner Berkan Eken war der ESC schon nach einer halben Stunde Spielzeit auf der vermeintlichen Siegerstraße, doch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: Nachdem VfB-Joker Nusret Miyanyedi zunächst verkürzte, gelang Ahmed Jemaiel zehn Minuten vor Schluss der umjubelte Ausgleichstreffer. Dieser bedeutete zugleich den Endstand, wodurch beide Kontrahenten nun bei acht eroberten Zählern stehen.

Die SG Essen-Schönebeck, die mit einer eher mageren Ausbeute von drei Punkten in die neue Spielzeit gestartet war, stand im Heimspiel gegen Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg vor einer unangenehmen Aufgabe. Schließlich erwischte der Kontrahent aus Katernberg einen überraschend starken Einstand in die neue Liga und konnte vor Spielbeginn sechs Zähler vorweisen. Und auch beim Essener-Kontrahenten sollte sich der Liga-Neuling keinesfalls verstecken: Während Maurice Tavio Y Huete für den 1:0-Pausentand zugunsten der Gäste sorgte, ließ der eingewechselte Marcel Welscher in der Schlussphase einen lupenreinen Hattrick folgen, der die Vorentscheidung zugunsten der Sportfreunde brachte. Den Hausherren blieb leidlich der Ehrentreffer in Person von Joker Siegfried Viktor Kalonda in der Nachspielzeit.