Landesliga 2 live: Viktoria Goch springt mit Kantersieg an die Spitze

Dass Viktoria Goch derzeit einen regelrechten Erfolgslauf hinlegt, dass ließ sich bereits vor dem Aufeinandertreffen mit dem SV Scherpenberg anhand der bisherigen Saisonausbeute ablesen: Aus den ersten fünf Partien holte die Elf von Chefcoach Kevin Wolze bockstarke 13 Zähler und blieb ungeschlagen. Diesen Lauf sollte die Viktoria nun auch gegen den SVS fortsetzen, und das mit einer beeindruckenden Souveränität:

Dank der Tore von Florian Ortstadt, Luca Plum, Luca Palla, Ben Pauls und Defensivmann Jonathan Brilski fahren die Hausherren am Ende einen glasklaren 5:0-Erfolg ein und sichern sich somit bereits den fünften Sieg im sechsten Ligaspiel. Durch diesen springt die Viktoria zumindest bis Sonntag an den Platz an der Sonne, wohingegen die Gäste aus Scherpenberg mit acht Zählern im Mittelfeld verbleiben.

