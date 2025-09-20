Landesliga 2 live: Viktoria Goch springt mit Kantersieg an die Spitze

Mit einem nie gefährdeten 5:0-Heimsieg setzt der starke Aufsteiger Viktoria Goch seinen Erfolgslauf in dieser Saison weiter fort und springt vorübergehend sogar auf den ersten Tabellenrang. Der SV Scherpenberg hatte zum Auftakt des sechsten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2 in Goch nichts entgegenzusetzen und muss sich schlussendlich klar geschlagen geben. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Neben dem Topspiel zwischen Gastgeber GSV Moers und Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg muss der FC Kray zu Spitzenreiter SV Budberg, während Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern Aufsteiger SC Werden-Heidhausen auf eigener Anlage erwartet.
Dass Viktoria Goch derzeit einen regelrechten Erfolgslauf hinlegt, dass ließ sich bereits vor dem Aufeinandertreffen mit dem SV Scherpenberg anhand der bisherigen Saisonausbeute ablesen: Aus den ersten fünf Partien holte die Elf von Chefcoach Kevin Wolze bockstarke 13 Zähler und blieb ungeschlagen. Diesen Lauf sollte die Viktoria nun auch gegen den SVS fortsetzen, und das mit einer beeindruckenden Souveränität:
Dank der Tore von Florian Ortstadt, Luca Plum, Luca Palla, Ben Pauls und Defensivmann Jonathan Brilski fahren die Hausherren am Ende einen glasklaren 5:0-Erfolg ein und sichern sich somit bereits den fünften Sieg im sechsten Ligaspiel. Durch diesen springt die Viktoria zumindest bis Sonntag an den Platz an der Sonne, wohingegen die Gäste aus Scherpenberg mit acht Zählern im Mittelfeld verbleiben.
____
7. Spieltag
26.09.25 FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
28.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
28.09.25 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
28.09.25 SV Scherpenberg - SV Budberg
28.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
28.09.25 PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
28.09.25 VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
28.09.25 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
28.09.25 Rhenania Bottrop - GSV Moers
8. Spieltag
03.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
03.10.25 SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
03.10.25 Viktoria Goch - Rhenania Bottrop
05.10.25 SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen
05.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg
05.10.25 GSV Moers - VfB Bottrop
05.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel
05.10.25 VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
05.10.25 SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97