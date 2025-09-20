 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Viktoria Goch ist der neue Spitzenreiter.
Viktoria Goch ist der neue Spitzenreiter. – Foto: Arno Wirths

Landesliga 2 live: Viktoria Goch springt mit Kantersieg an die Spitze

Landesliga, Gruppe 2: Am Freitagabend hat der sechste Spieltag der noch jungen Spielzeit begonnen, mit einem furiosen 5:0-Heimerfolg über den SV Scherpenberg konnte sich Aufsteiger Viktoria Goch schlussendlich hochverdient die Krone aufsetzen und sichert sich zumindest bis Sonntag die Tabellenführung.

Mit einem nie gefährdeten 5:0-Heimsieg setzt der starke Aufsteiger Viktoria Goch seinen Erfolgslauf in dieser Saison weiter fort und springt vorübergehend sogar auf den ersten Tabellenrang. Der SV Scherpenberg hatte zum Auftakt des sechsten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2 in Goch nichts entgegenzusetzen und muss sich schlussendlich klar geschlagen geben. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Neben dem Topspiel zwischen Gastgeber GSV Moers und Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg muss der FC Kray zu Spitzenreiter SV Budberg, während Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern Aufsteiger SC Werden-Heidhausen auf eigener Anlage erwartet.

Das ist der sechste Spieltag:

Gestern, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
5
0
Abpfiff
Dass Viktoria Goch derzeit einen regelrechten Erfolgslauf hinlegt, dass ließ sich bereits vor dem Aufeinandertreffen mit dem SV Scherpenberg anhand der bisherigen Saisonausbeute ablesen: Aus den ersten fünf Partien holte die Elf von Chefcoach Kevin Wolze bockstarke 13 Zähler und blieb ungeschlagen. Diesen Lauf sollte die Viktoria nun auch gegen den SVS fortsetzen, und das mit einer beeindruckenden Souveränität:

Dank der Tore von Florian Ortstadt, Luca Plum, Luca Palla, Ben Pauls und Defensivmann Jonathan Brilski fahren die Hausherren am Ende einen glasklaren 5:0-Erfolg ein und sichern sich somit bereits den fünften Sieg im sechsten Ligaspiel. Durch diesen springt die Viktoria zumindest bis Sonntag an den Platz an der Sonne, wohingegen die Gäste aus Scherpenberg mit acht Zählern im Mittelfeld verbleiben.

Morgen, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
11:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage:

7. Spieltag
26.09.25 FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
28.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
28.09.25 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
28.09.25 SV Scherpenberg - SV Budberg
28.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
28.09.25 PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
28.09.25 VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
28.09.25 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
28.09.25 Rhenania Bottrop - GSV Moers

8. Spieltag
03.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
03.10.25 SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
03.10.25 Viktoria Goch - Rhenania Bottrop
05.10.25 SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen
05.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg
05.10.25 GSV Moers - VfB Bottrop
05.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel
05.10.25 VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
05.10.25 SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97

