Landesliga 2 live: Topspiel-Kracher in Budberg, Goch empfängt Wesel

Sowohl DJK Blau-Weiß Mintard als auch Viktoria Goch eröffnen mit ihren Heimspielen am Freitagabend den zehnten Spieltag der Landesliga, Gruppe 2: Während die Blau-Weißen auf den VfB Speldorf treffen, fordert Kellerkind PSV Wesel Top-Aufsteiger Goch heraus. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Neben dem hochkarätigen Duell zwischen dem GSV Moers und dem ESC Rellinghausen kommt es auch zum Aufeinandertreffen zwischen Ligaprimus SV Budberg und Verfolger VfB Bottrop.