Budberg steht am Sonntag vor einer schweren Aufgabe.
Budberg steht am Sonntag vor einer schweren Aufgabe. – Foto: Ulrich Laakmann

Landesliga 2 live: Topspiel-Kracher in Budberg, Goch empfängt Wesel

Landesliga, Gruppe 2: Wie gewohnt startet die Landesliga schon am Freitagabend in das Spieltags-Wochenende, gespielt wird dann auf zwei Plätzen: DJK Blau-Weiß Mintard empfängt den VfB Speldorf auf heimischer Anlage, während zugleich Spitzenteam Viktoria Goch gegen den PSV Wesel ranmuss. Am Sonntag folgt dann das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SV Budberg und Verfolger VfB Bottrop.

Sowohl DJK Blau-Weiß Mintard als auch Viktoria Goch eröffnen mit ihren Heimspielen am Freitagabend den zehnten Spieltag der Landesliga, Gruppe 2: Während die Blau-Weißen auf den VfB Speldorf treffen, fordert Kellerkind PSV Wesel Top-Aufsteiger Goch heraus. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Neben dem hochkarätigen Duell zwischen dem GSV Moers und dem ESC Rellinghausen kommt es auch zum Aufeinandertreffen zwischen Ligaprimus SV Budberg und Verfolger VfB Bottrop.

Das ist der zehnte Spieltag:

Morgen, 19:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
19:00

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
20:00live

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
11:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00live

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:30

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:30

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage:

11. Spieltag
26.10.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard
26.10.25 VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
26.10.25 1. FC Lintfort - FC Kray
26.10.25 SV Scherpenberg - Mülheimer FC 97
26.10.25 ESC Rellinghausen - Viktoria Goch
26.10.25 PSV Wesel - SV Budberg
26.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Werden-Heidhausen
26.10.25 VfB Speldorf - GSV Moers
26.10.25 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern

12. Spieltag
31.10.25 Viktoria Goch - VfB Speldorf
02.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel
02.11.25 FC Kray - SV Scherpenberg
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop
02.11.25 SV Budberg - ESC Rellinghausen
02.11.25 GSV Moers - SG Essen-Schönebeck
02.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort
02.11.25 Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
02.11.25 SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop

