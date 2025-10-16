Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Budberg steht am Sonntag vor einer schweren Aufgabe. – Foto: Ulrich Laakmann
Landesliga 2 live: Topspiel-Kracher in Budberg, Goch empfängt Wesel
Landesliga, Gruppe 2: Wie gewohnt startet die Landesliga schon am Freitagabend in das Spieltags-Wochenende, gespielt wird dann auf zwei Plätzen: DJK Blau-Weiß Mintard empfängt den VfB Speldorf auf heimischer Anlage, während zugleich Spitzenteam Viktoria Goch gegen den PSV Wesel ranmuss. Am Sonntag folgt dann das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SV Budberg und Verfolger VfB Bottrop.
Sowohl DJK Blau-Weiß Mintard als auch Viktoria Goch eröffnen mit ihren Heimspielen am Freitagabend den zehnten Spieltag der Landesliga, Gruppe 2: Während die Blau-Weißen auf den VfB Speldorf treffen, fordert Kellerkind PSV Wesel Top-Aufsteiger Goch heraus. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Neben dem hochkarätigen Duell zwischen dem GSV Moers und dem ESC Rellinghausen kommt es auch zum Aufeinandertreffen zwischen Ligaprimus SV Budberg und Verfolger VfB Bottrop.
