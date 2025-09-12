Landesliga 2 live: Spätes Drama in Katernberg, Moers siegt im Derby

Am Freitagabend ist der fünfte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 in das Wochenende gestartet, gleich drei Paarungen eröffneten dabei den Spieltag: Während der VfB Bottrop sich im Heimspiel gegen den VfB Speldorf durchsetzt und folglich vorübergehend die Tabellenspitze zurückerobert, gewinnt der GSV Moers im Derby-Topspiel bei Lokalrivale SV Scherpenberg. Für Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg hingegen sah es im Heimduell mit DJK Blau-Weiß Mintard lange nach dem vierten Saisonerfolg aus, durch einen Last-Minute-Treffer sichern sich die Gäste allerdings schlussendlich noch einen Punktgewinn.