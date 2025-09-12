Landesliga 2 live: Spätes Drama in Katernberg, Moers siegt im Derby

Am Freitagabend ist der fünfte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 in das Wochenende gestartet, gleich drei Paarungen eröffneten dabei den Spieltag: Während der VfB Bottrop sich im Heimspiel gegen den VfB Speldorf durchsetzt und folglich vorübergehend die Tabellenspitze zurückerobert, gewinnt der GSV Moers im Derby-Topspiel bei Lokalrivale SV Scherpenberg. Für Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg hingegen sah es im Heimduell mit DJK Blau-Weiß Mintard lange nach dem vierten Saisonerfolg aus, durch einen Last-Minute-Treffer sichern sich die Gäste allerdings schlussendlich noch einen Punktgewinn.
6. Spieltag
19.09.25 Viktoria Goch - SV Scherpenberg
21.09.25 SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop
21.09.25 ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort
21.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
21.09.25 SV Budberg - FC Kray
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen
21.09.25 GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop
21.09.25 VfB Speldorf - PSV Wesel
7. Spieltag
26.09.25 FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
28.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
28.09.25 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
28.09.25 SV Scherpenberg - SV Budberg
28.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
28.09.25 PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
28.09.25 VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
28.09.25 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
28.09.25 Rhenania Bottrop - GSV Moers