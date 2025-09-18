Landesliga 2 live: Scherpenberg muss nach Goch, Top-Spiel in Moers

Der sechste Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 wird am Freitagabend eröffnet, wenn der starke Aufsteiger Viktoria Goch den SV Scherpenberg auf heimischem Terrain empfängt. Am Sonntag stehen dann die restlichen acht Paarungen auf dem Programm: Neben dem Topspiel zwischen Gastgeber GSV Moers und Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg muss der FC Kray zu Spitzenreiter SV Budberg, während Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern Aufsteiger SC Werden-Heidhausen auf eigener Anlage erwartet.