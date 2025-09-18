Landesliga 2 live: Scherpenberg muss nach Goch, Top-Spiel in Moers

Der sechste Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 wird am Freitagabend eröffnet, wenn der starke Aufsteiger Viktoria Goch den SV Scherpenberg auf heimischem Terrain empfängt. Am Sonntag stehen dann die restlichen acht Paarungen auf dem Programm: Neben dem Topspiel zwischen Gastgeber GSV Moers und Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg muss der FC Kray zu Spitzenreiter SV Budberg, während Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern Aufsteiger SC Werden-Heidhausen auf eigener Anlage erwartet.
____
7. Spieltag
26.09.25 FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
28.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
28.09.25 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
28.09.25 SV Scherpenberg - SV Budberg
28.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
28.09.25 PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
28.09.25 VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
28.09.25 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
28.09.25 Rhenania Bottrop - GSV Moers
8. Spieltag
03.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
03.10.25 SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
03.10.25 Viktoria Goch - Rhenania Bottrop
05.10.25 SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen
05.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg
05.10.25 GSV Moers - VfB Bottrop
05.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel
05.10.25 VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
05.10.25 SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97