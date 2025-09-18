 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
Viktoria Goch eröffnet den Spieltag.
Viktoria Goch eröffnet den Spieltag. – Foto: Arno Wirths

Landesliga 2 live: Scherpenberg muss nach Goch, Top-Spiel in Moers

Landesliga, Gruppe 2: Am Wochenende wird der sechste Spieltag ausgetragen, eröffnet wird am Freitagabend in Goch, wo sich Top-Aufsteiger Viktoria Goch und der SV Scherpenberg gegenüberstehen. Am Sonntag folgt dann unter anderem das Verfolger-Duell zwischen dem GSV Moers und Aufsteiger Sportfreunde Katernberg.

Der sechste Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 wird am Freitagabend eröffnet, wenn der starke Aufsteiger Viktoria Goch den SV Scherpenberg auf heimischem Terrain empfängt. Am Sonntag stehen dann die restlichen acht Paarungen auf dem Programm: Neben dem Topspiel zwischen Gastgeber GSV Moers und Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg muss der FC Kray zu Spitzenreiter SV Budberg, während Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern Aufsteiger SC Werden-Heidhausen auf eigener Anlage erwartet.

Jetzt in Folge 5 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das ist der sechste Spieltag:

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
20:00live

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
11:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:15

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage:

7. Spieltag
26.09.25 FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
28.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
28.09.25 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
28.09.25 SV Scherpenberg - SV Budberg
28.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
28.09.25 PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
28.09.25 VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
28.09.25 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
28.09.25 Rhenania Bottrop - GSV Moers

8. Spieltag
03.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
03.10.25 SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
03.10.25 Viktoria Goch - Rhenania Bottrop
05.10.25 SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen
05.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg
05.10.25 GSV Moers - VfB Bottrop
05.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel
05.10.25 VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
05.10.25 SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

