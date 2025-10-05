Landesliga 2 live: Mintard fertigt Wesel ab, kein Sieger im Topspiel

Im ersten Sonntagsspiel des achten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2 musste sich Gastgeber SG Essen-Schönebeck Kontrahent ESC Rellinghausen klar mit 0:3 geschlagen geben. Alle drei Treffer der Begegnung fielen dabei erst nach dem Seitenwechsel. Anschließend zeigte Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard Kontrahent PSV Wesel eine Glanzvorstellung und fertigte das Kellerkind mit 7:0 ab. Der GSV Moers und der VfB Bottrop teilen sich derweil die Punkte, wohingegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen seine Hausaufgaben gegen Schlusslicht Mülheimer FC 97 erledigt.
Der Auftakt der achten Spieltags wurde in Budber ausgetragen, als Gastgeber SV Budberg Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zu Gast hatte. Aufgrund der engen Ausgangslage von lediglich zwei Zählern Unterschied war die Begegnung vor Spielbeginn durchaus als ein Top-Spiel einzuordnen, auch wenn der Vorjahres-Vierte aus Budberg wesentlich mehr Erfahrung in der sechsthöchsten Spielklasse aufwies. Diese Erfahrung zusätzlich der nötigen spielerischen Klasse war es dann auch, die im direkten Aufeinandertreffen schlussendlich den Unterschied machen sollte:
Dank der Treffer von Fynn Leon Eckhardt, Florian Mordt und Felix Weyhofen waren die Hausherren bereits zur Halbzeitpause klar mit 3:0 auf der Siegerstraße, schwächten sich im ersten Abschnitt lediglich selbst, als Defensiv-Akteur Jeremy Umberg in der Nachspielzeit mit gelb-roter Karte vom Platz flog. Doch auch in Unterzahl ging es nur in eine Richtung: Top-Torjäger Moritz Paul sorgte in Abschnitt zwei per Doppelschlag für den souveränen 5:0-Entstand.
Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern bekam es zeitgleich auf heimischem Terrain mit dem FC Kray zu tun und konnte das Punkte-Polster zum Kontrahenten durch einen klaren Heimerfolg verringern: Begünstigt durch einen Platzverweis gegen Kray-Akteur Dlovan Ibrahim unmittelbar vor der Pause kamen die Sportfreunde noch vor dem Pausenpfiff zum Führungstreffer, als Sekvan Azad Rascho das 1:0 markierte.
In Überzahl spielten es die Hausherren dann auch im zweiten Abschnitt gekonnt runter und ließen durch die Joker Moreno Mandel und Jakob Elias Heufken die Treffer zum 3:0-Endstand folgen. Durch den Heimdreier verkürzt der Absteiger den Abstand zum Konkurrenten aus Kray auf zwei Punkte, wohingegen die Gäste bereits zum vierten Mal in Serie leer ausgehen.
Am Abend stand das Aufsteiger-Duell zwischen Viktoria Goch und Rhenania Bottrop auf dem Programm, welches angesichts des gegensätzlichen Saisonstarts allerdings mit einer klaren Rollenverteilung einherging: Während die Hausherren aus Goch nach sieben noch ungeschlagen dastanden und mit einem Dreier die vorzeitige Tabellenführung klarmachen konnten, fand sich die Rhenania aus Bottrop vor Spielbeginn auf einem Abstiegsrang wieder.
Diese Rollenverteilung sollte dann auch im Spielverlauf schnell klar werden: Zunächst stellten Marius Alt und Florian Ortstadt im ersten Durchgang auf 2:0 zugunsten des Favoriten, ehe Levon Kürkciyan nach Einwechslung in der Schlussphase einen Hattrick folgen ließ und der Viktoria somit den klaren 5:0-Kantersieg bescherte. Dank diesem springen die Hausherren vorübergehend tatsächlich auf Rang eins, während Mitaufsteiger Bottrop auf Platz 15 zurückbleibt.
____
9. Spieltag
10.10.25 FC Kray - SC Werden-Heidhausen
10.10.25 PSV Wesel - GSV Moers
10.10.25 SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern
11.10.25 Rhenania Bottrop - SV Budberg
12.10.25 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
12.10.25 ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
12.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07
12.10.25 VfB Bottrop - Viktoria Goch
12.10.25 VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck
10. Spieltag
17.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
17.10.25 Viktoria Goch - PSV Wesel
19.10.25 SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
19.10.25 SV Budberg - VfB Bottrop
19.10.25 GSV Moers - ESC Rellinghausen
19.10.25 Mülheimer FC 97 - FC Kray
19.10.25 SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg