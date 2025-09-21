Landesliga 2 live: Last-Minute-Doppelschlag lässt Bottrop jubeln

Dass Viktoria Goch derzeit einen regelrechten Erfolgslauf hinlegt, dass ließ sich bereits vor dem Aufeinandertreffen mit dem SV Scherpenberg anhand der bisherigen Saisonausbeute ablesen: Aus den ersten fünf Partien holte die Elf von Chefcoach Kevin Wolze bockstarke 13 Zähler und blieb ungeschlagen. Diesen Lauf sollte die Viktoria nun auch gegen den SVS fortsetzen, und das mit einer beeindruckenden Souveränität:

Dank der Tore von Florian Ortstadt, Luca Plum, Luca Palla, Ben Pauls und Defensivmann Jonathan Brilski fahren die Hausherren am Ende einen glasklaren 5:0-Erfolg ein und sichern sich somit bereits den fünften Sieg im sechsten Ligaspiel. Durch diesen springt die Viktoria zumindest bis Sonntag an den Platz an der Sonne, wohingegen die Gäste aus Scherpenberg mit acht Zählern im Mittelfeld verbleiben.

Nachdem Spitzenreiter Viktoria Goch bereits am Freitagabend vorgelegt hatte, war Verfolger VfB Bottrop im Auswärtsduell bei der SG Essen-Schönebeck darauf aus, durch einen Dreier nachzuziehen. Dieses Vorhaben gestaltete sich allerdings als durchaus schwer, schließlich waren es zunächst die Essener Hausherren, die den besseren Einstand in die Begegnung fanden: Durch einen Doppelschlag von Yasar Cakir stellte die SGS früh auf 2:0, bevor Rene Biskup den VfB noch vor der Pause auf 1:2 verkürzte. In Halbzeit zwei ließ der Gastgeber dann nichts anbrennen und den Kontrahenten aus Bottrop lange verzweifeln, bis der VfB in der Schlussphase aufdrehte: Nachdem Joker Ralf Thiel zunächst den Ausgleich besorgte, traf Kapitän Raphael Steinmetz in der Nachspielzeit zum viel umjubelten Last-Minute-Sieg. Durch diesen springen die Bottroper zwei Zähler hinter Tabellenführer Goch auf Rang zwei, wohingegen Schönebeck weiterhin bei sechs Zählern verbleibt.

