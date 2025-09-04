Landesliga 2 live: Knaller-Spiele in Rellinghausen und Moers

Der vierte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 startet am Freitag und hat es richtig in sich: Nachdem sich zum Auftakt mit DJK Blau-Weiß Mintard und dem SV Scherpenberg zwei hochkarätige Gegner gegenüberstehen, kommt es am Samstag zum Top-Spiel zwischen den bislang unbesiegten GSV Moers und FC Kray. Am Sonntag folgen dann die restlichen sieben Paarungen des Spieltags, unter anderem das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer VfB Bottrop und Verfolger ESC Rellinghausen steht auf dem Programm.