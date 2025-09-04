 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Spitzenreiter VfB Bottrop bekommt es mit Verfolger ESC Rellinghausen zu tun.
Spitzenreiter VfB Bottrop bekommt es mit Verfolger ESC Rellinghausen zu tun. – Foto: Cindy Jahn

Landesliga 2 live: Knaller-Spiele in Rellinghausen und Moers

Landesliga, Gruppe 2: Schon am Freitagabend startet der vierte Spieltag in das Wochenende, mit dem SV Scherpenberg erwartet Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard einen schweren Gegner. Am Samstag kommt es dann zum Top-Duell zwischen den noch ungeschlagenen GSV Moers und FC Kray, ehe am Sonntag der nächste Kracher ansteht: Mit dem ESC Rellinghausen und dem VfB Bottrop duellieren sich die beiden Spitzenreiter.

Der vierte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 startet am Freitag und hat es richtig in sich: Nachdem sich zum Auftakt mit DJK Blau-Weiß Mintard und dem SV Scherpenberg zwei hochkarätige Gegner gegenüberstehen, kommt es am Samstag zum Top-Spiel zwischen den bislang unbesiegten GSV Moers und FC Kray. Am Sonntag folgen dann die restlichen sieben Paarungen des Spieltags, unter anderem das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer VfB Bottrop und Verfolger ESC Rellinghausen steht auf dem Programm.

Das ist der vierte Spieltag:

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
19:30live

Sa., 06.09.2025, 17:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
FC Kray
FC KrayFC Kray
17:30live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
14:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:15

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:30

Das sind die nächsten Spieltage:

5. Spieltag
12.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
12.09.25 VfB Bottrop - VfB Speldorf
12.09.25 SV Scherpenberg - GSV Moers
14.09.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Niederwenigern
14.09.25 FC Kray - Viktoria Goch
14.09.25 PSV Wesel - ESC Rellinghausen
14.09.25 Mülheimer FC 97 - SV Budberg
14.09.25 SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Hamborn 07
14.09.25 Rhenania Bottrop - SG Essen-Schönebeck

6. Spieltag
19.09.25 Viktoria Goch - SV Scherpenberg
21.09.25 SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop
21.09.25 ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort
21.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
21.09.25 SV Budberg - FC Kray
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen
21.09.25 GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop
21.09.25 VfB Speldorf - PSV Wesel

