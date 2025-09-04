Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spitzenreiter VfB Bottrop bekommt es mit Verfolger ESC Rellinghausen zu tun. – Foto: Cindy Jahn
Landesliga 2 live: Knaller-Spiele in Rellinghausen und Moers
Landesliga, Gruppe 2: Schon am Freitagabend startet der vierte Spieltag in das Wochenende, mit dem SV Scherpenberg erwartet Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard einen schweren Gegner. Am Samstag kommt es dann zum Top-Duell zwischen den noch ungeschlagenen GSV Moers und FC Kray, ehe am Sonntag der nächste Kracher ansteht: Mit dem ESC Rellinghausen und dem VfB Bottrop duellieren sich die beiden Spitzenreiter.
Der vierte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 startet am Freitag und hat es richtig in sich: Nachdem sich zum Auftakt mit DJK Blau-Weiß Mintard und dem SV Scherpenberg zwei hochkarätige Gegner gegenüberstehen, kommt es am Samstag zum Top-Spiel zwischen den bislang unbesiegten GSV Moers und FC Kray. Am Sonntag folgen dann die restlichen sieben Paarungen des Spieltags, unter anderem das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer VfB Bottrop und Verfolger ESC Rellinghausen steht auf dem Programm.
