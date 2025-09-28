Die Sportfreunde Katernberg sichern sich ein spätes Remis gegen Mitaufsteiger Viktoria Goch. – Foto: Sascha Köppen

Landesliga 2 live: Kewe-Treffer sichert Katernberg späten Punktgewinn Landesliga, Gruppe 2: Am Freitag ist der siebte Spieltag an den Start gegangen, zum Auftakt sichert sich Underdog Sportfreunde Hamborn 07 beim FC Kray drei Punkte und klettert folglich ins Tabellenmittelfeld. Nun ist auch das erste Sonntagsspiel gespielt: Im Aufsteiger-Duell zwischen DJK Sportfreunde Katernberg und Viktoria Goch gibt es schlussendlich keinen Sieger.

Spieltag sieben in der Landesliga, Gruppe 2 ist eröffnet: Im Freitagabendspiel sichert sich Underdog Sportfreunde Hamborn 07 auswärts beim favorisierten FC Kray drei Punkte und gewinnt mit 2:0. Am Sonntagmittag sichert sich Gastgeber DJK Sportfreunde Katernberg durch einen späten Treffer von Joker Andreas Kewe einen Punktgewinn gegen Mitaufsteiger Viktoria Goch. Am Nachmittag folgen dann die restlichen Paarungen: Während der SV Budberg beim SV Scherpenberg vorspielt, hofft Schlusslicht Mülheimer FC 97 derweil im Aufeinandertreffen mit Oberliga-Mitabsteiger Sportfreunde Niederwenigern auf den ersten Dreier.

